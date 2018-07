A. Merkelová: Otázka migrácie môže určiť budúcnosť EÚ ako celku

Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 4. júla (TASR) - Otázka migrácie môže rozhodnúť o tom, či Európska únia (EÚ) v budúcnosti zotrvá ako celok, uviedla v stredu nemecká kancelárka Angela Merkelová. Informuje o tom agentúra DPA.EÚ potrebuje svojim občanom ponúknuť jednotné stanovisko k migrácii, ktoré je právne uskutočniteľné, realistické a solidárne, povedala Merkelová na pôde Spolkového snemu (Bundestag) v Berlíne.dodala.Na minulotýždňovom summite EÚ sa napriek dlhým diskusiám a odlišným záujmom lídri zhodli na tom, že prístup k migrantom nie je otázkou pre jednotlivé európske krajiny, ale "je to úloha, ktorá sa týka všetkých", uviedla Merkelová.Zároveň vysvetlila, že medzičasom prichádza cez Stredozemné more už o 95 percent menej utečencov. Napriek tomu by sa malo naďalej pokračovať v posilnení ochrany vonkajších európskych hraníc. V súvislosti s plánovaným rozšírením agentúry EÚ na ochranu hraníc pod názvom Frontex Merkelová prisľúbila:Merkelová v pondelok súhlasila so zriadením tzv. tranzitných zón na hranici s Rakúskom, odkiaľ budú vracaní migranti registrovaní inde v EÚ. V týchto uzavretých centrách v Bavorsku by mali byť umiestnení žiadatelia o azyl, ktorých žiadosti budú posudzované v zrýchlenom konaní. Migranti tranzitné zóny až do ukončenia konania nebudú smieť opustiť. Ďalší koaličný partner, Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) však avizovala, že s "masovými tábormi" nesúhlasí a je pripravená odísť zo spolkovej koaličnej vlády.Predstavitelia nemeckých koaličných strán budú pokračovať v rokovaniach vo štvrtok večer.