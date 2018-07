Finančná správa zjednodušuje elektronickú komunikáciu

Na snímke prezident Finančnej správy SR František Imrecze. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Využívanie elektronických služieb finančnej správy bude jednoduchšie. Finančná správa nasadzuje redizajn portálu, automatickú autorizáciu a upravené notifikačné e-maily. Nasledovať budú zmeny aj priamo v osobnej zóne daňovníka.Finančná správa vychádza v ústrety najmä novým elektronicky komunikujúcim klientom – fyzickým osobám podnikateľom. Nasadenie zmien si vyžiada dlhšiu odstávku portálu finančnej správy (PFS).Už v stredu (4.7.) večer začne postupne nasadzovať jednotlivé zmeny. Ako prvé zavedie zlúčenie registrácie a autorizácie pre fyzické osoby podnikateľov do jedného kroku.uviedol prezident finančnej správy František Imrecze.V praxi to bude po novom fungovať tak, že ak bude subjekt konať sám za seba, po dokončení registrácie sa na základe používateľom zadaných údajov systém PFS automaticky pokúsi identifikovať nového používateľa v prostredí finančnej správy, t.j. v jej registroch. Ak ho bude vedieť finančná správa identifikovať, systém PFS vytvorí potrebné väzby automaticky. O úspešnosti/neúspešnosti automatickej autorizácie bude finančná správa daňový subjekt informovať prostredníctvom notifikačného e-mailu. V prípade neúspešnej identifikácie ho zároveň e-mailom upozorní na to, ako má ďalej postupovať.Finančná správa upravila tiež textové znenia notifikačných e-mailov, ktoré sú zasielané subjektom napríklad v aktivačnom e-maile pri registrácii, v správe o prijatí podania, v správe o odmietnutí podania a pod. tak, aby bol text správy jasný, zrozumiteľný a informoval o ďalšom postupe.Nasadenie prvých zmien finančná správa naplánovala cielene na začiatok júla. Uplynul totiž termín na podanie odložených daňových priznaní a navyše 5. júl je sviatok. V takýchto dňoch je portál najmenej vyťažený.vysvetľuje Imrecze.TASR informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy.