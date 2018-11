A. Opata: Máme tak starú techniku, že sa ju neodvážime ukazovať

Na archívnej snímke Aleš Opata. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Praha 20. novembra (TASR) - Česká armáda potrebuje rýchlu modernizáciu, pretože so zastaranou technikou nemôže brániť krajinu ani bojovať proti teroristom. Vyhlásil to v utorok na veliteľskom zhromaždení náčelník Generálneho štábu Armády ČR Aleš Opata, informoval spravodajský portál Novinky.cz.Podľa Opatu na nedávnej vojenskej prehliadke k 100. výročiu Československa bola vidieť moderná technika, ale aj 30 rokov staré obrnené vozidlá.konštatoval Opata. Zdôraznil, že ak majú vojaci brániť krajinu a bojovať v misiách proti terorizmu, nemožno nákupy techniky naďalej odsúvať.Podľa Opatu je potrebné čo najskôr nakúpiť nepriestrelné vesty a helmy, ručné zbrane, bojové vozidlá pechoty (BVP), radary MADR, viacúčelové vrtuľníky a delo kalibru NATO.dodal náčelník Generálneho štábu Armády ČR.Minister obrany Lubomír Metnar (ANO) poznamenal, že rozpočet armády už niekoľko rokov rastie a na nákupy bude dosť peňazí. V tomto roku sa podľa neho podarilo uzavrieť dohody na nákup vojenskej techniky a materiálu za viac ako 14,5 miliardy korún. Do konca tohto roka by mali ešte podpísať zmluvu s USA na dodanie 1400 rádiostaníc Harris za dve miliardy korún.Metnar očakáva, že na budúci rok sa podarí podpísať zmluvy na nákup 210 pásových bojových vozidiel pechoty a 14 viacúčelových vrtuľníkov.Minister tiež povedal, že by sa malo konečne podariť uzavrieť zmluvu na dodanie ôsmich izraelských radarov za 3,5 miliardy korún.uviedol Metnar.Táto zákazka mala byť podpísaná už pred viac ako rokom, ale podpis zmarilo to, že zákazku začala vyšetrovať vojenská polícia, dodal portál Novinky.cz.