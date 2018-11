Zahraničný obchodný reťazec v SR má odlievať zisky a vyhýbať sa daniam

Ilustračné foto. Foto: Obchodné centrum Point Foto: Obchodné centrum Point

Bratislava 20. novembra (TASR) - Minimálne jeden zahraničný reťazec pôsobiaci na Slovensku odlieva prostredníctvom transferových platieb časť ziskov do materskej krajiny. Tvrdí to Vladimír Bačišin zo spoločnosti Comeniu Analytica, ktorá v súvislosti s diskusiou o osobitnom odvode obchodných reťazcov analyzovala výročnú správu reťazca, ktorý má centrálu v Nemecku.napísal Bačišin, podľa ktorého slovenská dcérska firma ukladá napríklad aj prebytok hotovosti v materskej spoločnosti.konštatuje Bačišin.Na transfer kapitálu v prípade zahraničných reťazcov upozorňuje aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).upozorňuje v stanovisku SPPK k osobitnému odvodu obchodných reťazcov.SPPK je súčasťou Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, ktorá považuje zavedenie osobitného odvodu pre obchodné reťazce v navrhovanom znení za neštandardné a aj nesystémové riešenie problémov poľnohospodárstva a potravinárstva.tvrdí AZZZ SR a odporúča do navrhovaného znenia zapracovať relevantné pripomienky podnikateľského sektora.Analytik obchodu Ľubomír Drahovský považuje predloženie návrhu za neseriózne, pretože sa tak stalo bez riadnej diskusie a pripomienkového konania.dodal Drahovský.Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku by mali od budúceho roka platiť osobitný odvod vo výške 2,5 % z ich čistého obratu. Vyplýva to z návrhu zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov koaličnej SNS. Návrh je momentálne v druhom čítaní, definitívne by o ňom mal parlament rozhodnúť na svojej nadchádzajúcej novembrovej schôdzi.