Á. Ravasz: Košice potrebujú stratégiu bývania marginalizovaných skupín

Ábel Ravasz, archívna snímka. Foto: TASR Branislav Caban Foto: TASR Branislav Caban

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 10. septembra (TASR) – Nelegálnu osadu v záhradkárskej lokalite Jarmočná – Pri bitúnku v utorok večer spolu s primátorom Košíc Jaroslavom Polačekom navštívil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd). Podľa neho je v Košiciach v oblasti bývania marginalizovaných skupín potrebné vytvoriť ucelenú stratégiu. Pracovné stretnutie vyplynulo z uznesenia mestského zastupiteľstva, na ktorom poslanci neschválili prenájom pozemkov pre výstavbu charitného domu v mestskej časti (MČ) Juh neďaleko uvedeného osídlenia.povedal po spoločnom stretnutí na magistráte Polaček s tým, že v uvedenej osade žije asi 30 rodín, čo je okolo 150 ľudí.Ravasz dodal, že hovorili aj o Atlase rómskych komunít. "povedal. Zároveň vyzdvihol vedenie MČ Luník IX. "spresnil.Čo sa týka možností, ktoré prichádzajú do úvahy v lokalite Jarmočná – Pri bitúnku, povedal, že ich zváži.uzavrel Ravasz.MČ Luník IX chce byť pri riešení situácie v uvedenej osade súčinná. Starosta Marcel Šaňa hovorí, že v nej žijú aj rodiny s trvalým pobytom na Luníku IX, ktoré by sa mohli vrátiť naspäť a zapojiť sa do systému prestupného bývania.Mestskí poslanci budú 19. septembra opäť rokovať o prenájme pozemku pre Arcidiecéznu charitu Košice (ACHK), ktorá chce na Jarmočnej ulici postaviť charitný dom. V júli poslanci zámer tesne neschválili, no odsúhlasili doplňujúci návrh. V ňom primátora požiadali, aby inicioval spoluprácu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za účelom tvorby komplexného riešenia nelegálnych osád na celom území mesta a inicioval rokovania s vlastníkmi dotknutých pozemkov v uvedenej záhradkárskej lokalite v MČ Juh za účelom riešenia nevyhovujúcej situácie s bezpečnosťou, čistotou a dodržiavaním verejného poriadku.Polaček v utorok uviedol, že splnením uznesenia sa odstránia prekážky, ktoré výstavbe bránia. Proti nej obyvatelia MČ Juh spisovali aj petíciu, zároveň pripomenuli, že v súčasnosti sú obťažovaní správaním neprispôsobivých občanov, ktorí sa zdržiavajú v uvedenej záhradkárskej lokalite.