Eurokomisii pribudne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír

Brusel 10. septembra (TASR) - Nová Európska komisia (EK), ktorá začne svoju činnosť 1. novembra, získa nové generálne riaditeľstvo zodpovedné za obranný priemysel a vesmír. Spoločná európska obrana sa nestala samostatným portfóliom v exekutíve EÚ, ako o tom začiatkom leta špekulovali niektoré európske médiá, bude mať však štedrý rozpočet. Za túto agendu bude zodpovedná francúzska eurokomisárka Sylvie Goulardová.Nová šéfka EK Ursula von der Leyenová určila, že Goulardová získa portfólio s názvom Vnútorný trh. Do jej agendy bude patriť aj zodpovednosť za Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír.Podľa agentúry Reuters von der Leyenová odobrila vznik nového riaditeľstva v čase, keď USA vyvíjajú tlak na Európu, aby urobila viac pre svoju vlastnú bezpečnosť.Nová štruktúra EK bude podriadená Goulardovej zodpovednej za vnútorný trh a priemyselnú politiku, lebo obrana je úzko previazaná s európskym obranným priemyslom. Eurokomisia pre nastávajúci sedemročný program (2019-24) navrhla štedrý rozpočet pre Európsky obranný fond (EDF) vo výške 13 miliárd eur. Goulardová bude zodpovedná aj za rozpočet vyčlenený pre vesmírnu politiku.EDF, ktorého rozpočet by mohli dopĺňať vlády členských štátov EÚ, bude určený najmä na financovanie vývoja nových obranných technológií a spoločného nákupu zbrojných systémov.Von der Leyenová na margo nového generálneho riaditeľstva povedala, že EÚ "", avšak členské štáty pochopili, že je pre ne dôležité spoločné nadobúdanie systémov pre ich ozbrojené sily. Zdôraznila, že NATO bude vždy zárukou európskej kolektívnej obrany.Nová štruktúra v rámci EK by podľa agentúry Reuters vznikne na základe vojenského paktu EÚ z konca roka 2017, zameraného na integráciu ozbrojených síl prostredníctvom vývoja nových zbraní a rýchleho nasadenia spoločných vojenských útvarov.Goulardová ako eurokomisárka navrhnutá Francúzskom s podporou prezidenta Emmanuela Macrona, veľkého zástancu myšlienky spoločnej európskej obrany, však môže naraziť na odpor poslancov Európskeho parlamentu. Tí budú začiatkom októbra schvaľovať všetkých národných komisárov. Goulardová totiž čelí vyšetrovaniu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktoré sa týka údajného zneužitia peňazí určených pre asistentov v Európskom parlamente.Von der Leyenová zatiaľ Goulardovej vyslovila podporu a pripomenula, že existuje prezumpcia neviny a keď OLAF ako nezávislý úrad ukončí vyšetrovanie, vypočuje si jeho názor a podľa toho sa zariadi. Europoslanci môžu Goulardovú "" aj kvôli práci, ktorú ako europoslankyňa vykonávala tri roky pre americký think-tank, inštitút Berggruen, a za ktorú dostávala odmenu viac ako 10.000 eur mesačne.spravodajca TASR Jaromír Novak