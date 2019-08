A.Ravasz: Na rómsky holokaust nesmieme zabudnúť

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) – Rómsky holokaust je príbehom nesmierneho utrpenia, za ktorým je konkrétne meno. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravsz (Most-Híd) to pripomenul pri príležitosti piatkového Pamätného dňa rómskeho holokaustu.Ravasz v tejto súvislosti zdôraznil, že utrpenie obetí holokaustu, ktoré o život prišli v koncentračných táboroch počas masových popráv či v dôsledku hladu nesmú upadnúť do zabudnutia. I preto, že aj v súčasnom období sa na Slovensku, dokonca i v jeho parlamente, nájdu ľudia, ktorí sa snažia ospravedlniť, prípadne zľahčovať tieto udalosti a neopodstatnene glorifikujú Slovenskú republiku z rokov 1939 až 1945, ktorá svojich občanov perzekvovala na etnickom princípe. "uviedol Ravasz.“ dodal vládny splnomocnenec pre rómske komunity.So svojím úradom už tretíkrát pripravil možnosť zapáliť počas pamätného dňa symbolickú sviečku obetiam holokaustu. Tohtoročnú sviečku pripravil bratislavský grafik Otto Banyák.Obete rómskeho holokaustu si pietnym podujatím v rámci projektu Ma bisteren! pripomenuli aj vo štvrtok (1. 8.) v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. Súčasťou podujatia, ktorého organizátorom bolo občianske podujatie In Minorita, bola aj výstava Holokaust Rómov na Slovensku v rokoch 1939 – 1945, ktorá je inštalovaná v priestoroch múzea.Pamätný deň na obete rómskeho holokaustu pripomína udalosť, ktorá sa stala v koncentračnom tábore Auschwitz - Birkenau v noci z 2. na 3. augusta 1944. V plynových komorách tam bolo zavraždených 2900 Sintov a Rómov. Podľa Zuzany Kumanovej z OZ In Minorita v rokoch 1939 - 1945 zahynulo v Európe viac ako 300.000 Rómov.