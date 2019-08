Asociácia nemocníc Slovenska chce rokovať s VšZP a ZP Dôvera

Na archívnej snímke prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) sa chce v septembri stretnúť so zástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a zdravotnej poisťovne Dôvera. Hovoriť by spolu mali o zvýšení úhrad nákladov spojených s vyplácaním sociálnych balíčkov a rekreačných poukazov a pokrytí zvýšených prevádzkových nákladov nemocníc združených v ANS v roku 2019. Ako pre TASR uviedol riaditeľ Kancelárie ANS Miroslav Valaštík, asociácia sa na túto tému chce zhovárať aj s ostatnými zástupcami rezortu zdravotníctva.povedal prezident ANS Marián Petko.V súvislosti s návrhom na zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2020 v priebehu augusta vypracuje asociácia analýzu dopadov pre jej nemocnice, ako aj analýzu dopadov zákonného zvýšenia miezd, sociálneho balíčka, rekreačných poukazov a zvýšenia prevádzkových nákladov v roku 2020. Analýza by mala byť vypracovaná v polovici augusta.Jej výsledky v súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu pre rezort zdravotníctva na rok 2020 poskytne ANS zástupcom rezortov zdravotníctva a financií, Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo aj zdravotným poisťovniam.Zástupcovia štátnej zdravotnej poisťovne sa s ANS dohodli na pokrytí sociálnych balíčkov ešte v júni. Generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková sa vtedy vyjadrila v tom zmysle, že rezort zdravotníctva potrebuje dofinancovať tak, ako to prisľúbila jeho šéfka Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).Asociácia združuje 25.000 zamestnancov v 75 nemocniciach. Od októbra by malo byť podľa Petka jasné, koľko zamestnancov si bude chcieť uplatniť rekreačné poukazy.