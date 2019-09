Á. Ravasz: Robert Fico opäť vyťahuje protirómsku rétoriku

Na snímke Robert Fico. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Zvolebnieva sa a Robert Fico opäť vyťahuje protirómsku rétoriku, uviedol na sociálnej sieti splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd). Reagoval tak na vyjadrenie predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý tvrdil, že to, za čo odsúdili exposlanca Milana Mazureka, si myslí „takmer celý národ“.napísal Ravasz. Fica podľa neho neoprávňuje jeho nervozita k tomu, aby. Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity je to nedemokratické, neetické a nebezpečné.dodal.Vyjadrenia Fica kritizuje aj poslankyňa opozičnej SaS Natália Blahová. Tá vyzvala orgány činné v trestnom konaní, aby začali Fica stíhať.vyzvala Natália Blahová.Exposlanec Národnej rady SR Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. Uviedol to Fico vo videu na sociálnej sieti na margo Mazurekovho právoplatného odsúdenia za hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Fico tvrdí, že orgány činné v trestnom konaní a súdy často rozhodujú pod tlakom médií a nie na základe skutočných dôkazov.