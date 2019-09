Estónsko chce posilniť svoju vojenskú prítomnosť v zahraničí

Ilustračná snímka. Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Tallinn 5. septembra (TASR) - Estónsko chce vyslať viac vojakov do medzinárodných protiteroristických misií v krajinách ako Mali a Irak. S odvolaním sa na oznámenie tamojšej vlády o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA.Estónsko, člen Európskej únie a NATO, plánuje v roku 2020 posilniť v Mali svoj kontingent zapojený do operácie Barkhane - vojenskej misie vedenej Francúzskom v oblasti Sahelu - zvýšením počtu vojakov z 50 na 95.Okrem toho by mala krajina nasadiť ďalších 20 vojakov do medzinárodnej vojenskej koalície pod vedením Spojených štátov proti teroristickým milíciám Islamského štátu v Iraku.Z plánov ministerstva obrany vyplýva, že na budúci rok sa na zahraničných misiách bude zúčastňovať 485 estónskych vojakov.Príslušné plány rezortu obrany musí ešte schváliť parlament.Operácia Barkhane zameraná proti džihádistom pôsobí v západnej a strednej Afrike a zúčastňuje sa na nej 4500 vojakov.