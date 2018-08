Á. Ravasz: Rómsky holokaust nesmie upadnúť do zabudnutia

Na snímke podpredseda Mostu-Híd, splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz. Foto: TASR/Pavol Neubauer Foto: TASR/Pavol Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. augusta (TASR) - Hoci sa o rómskom holokauste hovorí veľmi málo, neznamená to, že neexistoval a že by sme si ho nemali pripomínať. V súvislosti s Pamätným dňom rómskeho holokaustu (2.8.) na to upozornil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz.povedal splnomocnenec.Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity aj tento rok pripravil symbolickú sviečku, ktorú možno za obete rómskeho holokaustu zapáliť prostredníctvom profilu na sociálnej sieti. Jej autorkou je animátorka Veronika Kocourková. Ide o pokračovanie tradície z vlaňajška, keď sviečku pripravila Kamila Kučíková. "zdôraznil Ravasz.Splnomocnenec taktiež osobne položí veniec v Barci ako symbolickú spomienku na všetky obete nielen rómskeho holokaustu na Slovensku. Práve na túto udalosť odkazuje v obci unikátny drevený pamätník – dielo gemerského rómskeho rezbára.Rómsky holokaust si v týždni od 6. do 10. augusta 2018 pripomenú aj regionálne kancelárie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity viacerými spomienkovými stretnutiami. Budú sa konať v Markušovciach, Dlhých Strážach, Levočských Lúkach, Spišskej Novej Vsi, v lokalite Hájik a Podskala a tiež v Prešove.V nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau bolo 2. augusta 1944 zavraždených takmer 3000 Rómov. Na prvý pohľad vysoké číslo však tvorí iba zlomok všetkých rómskych obetí, ktoré neprežili holokaust počas druhej svetovej vojny.