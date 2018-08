Šéf Ryanairu O'Leary sa zriekol tučnej odmeny za minulý rok

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Dublin 1. augusta (TASR) - Michael O'Leary, šéf írskej leteckej spoločnosti Ryanair, sa zriekol svojej vysokej ročnej odmeny v reakcii na krízu. Aerolínie museli totiž v zimnej sezóne zrušiť desaťtisíce letov pre nedostatok personálu. Ukázala to výročná správa najväčšej nízkonákladovej leteckej spoločnosti v Európe.V správe sa uvádza, že napriek rekordnému zisku vo finančnom roku 2017/18 (skončil 31. marca tohto roka), sa výkonný riaditeľ O'Leary rozhodol neprijať odmenu, na ktorú mal nárok.Odmena môže mať rovnakú hodnotu ako ročný plat, čo je zhruba milión eur v prípade O'Learyho. V predchádzajúcom finančnom roku bola jeho odmena 950.000 eur.Ryanair oznámi, že pán O'Leary sa zriekol svojho bonusu pre vlaňajšiu krízu, ktorú spôsobili problémy s čerpaním voľna pilotov. Aerolínie museli pre nedostatok personálu od septembra 2017 do konca marca 2018 zrušiť približne 20.000 letov.Kríza viedla aj k zmene prístupu spoločnosti k odborom. Írsky dopravca začal vlani prvýkrát vo svojej histórii rokovať s odborármi vo viacerých krajinách. S niektorými zväzmi už uzavrel dohody, ale v niektorých krajinách, kde pôsobí, sú rokovania zložité.Minulý týždeň spoločnosť čelila nevídanému štrajku palubného personálu v štyroch európskych štátoch. Vedenie aerolínie tieto protesty odsúdilo a varovalo, že by mohli viesť k redukcii letov aj pracovných miest.Ryanair minulý týždeň zároveň oznámil, že počas tohoročnej zimnej sezóny zredukuje svoju flotilu v Dubline o 20 %, čo ohrozuje 300 pracovných miest. O prácu tak môže prísť 100 pilotov a 200 palubných sprievodcov.