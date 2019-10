Á. Ravasz: Treba obnoviť dôveru ľudí v to, že žijú v právnom štáte

Na snímke splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. októbra (TASR) – Obnoviť vieru ľudí v to, že žijú v právnom štáte, je hlavná výzva pre túto aj pre akúkoľvek budúcu vládu. V diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 to povedal podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz. Ľudia podľa neho vnímajú rôzne kauzy a istí politici či sudcovia sa správajú nekalo, no nie je dobré to zovšeobecňovať.Materiály z kauzy Threema by podľa neho bolo vhodnejšie zverejniť naraz a postupné zverejňovanie neustále podkopáva dôveru ľudí v štát. Podpredseda Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Martin Klus poukázal, že zverejnenie Gorily trvalo prinajmenšom osem rokov. Nie je podľa neho jedno, či bol šéf Smeru-SD Robert Fico v konšpiračnom byte.Ravasz tvrdí, že pokrok v justícii počas pôsobenia ministrov spravodlivosti Lucie Žitňanskej a Gábora Gála (obaja Most-Híd) uznávajú aj tí, ktorí stranu kritizujú v iných oblastiach. Ľudia podľa neho občas volajú po razantných krokoch a výsledkoch, ale dôležitejšie sú postupné zmeny, ktoré podľa neho strana urobila v oblasti justície, polície či výberu ústavných sudcov, a ukázalo sa, že boli správne.Most-Híd ani Béla Bugár podľa neho nemajú žiadne prepojenia s kauzou Gorila. Zodpovednosť za obsah Gorily necíti ani poslanec NR SR a líder strany Spolu–OD Miroslav Beblavý, ktorý bol v tom čase v strane SDKÚ, dlhodobo spájanej s kauzou.tvrdí Beblavý.