Šéf Focusu:Dlhšie moratórium na prieskumy prináša informačnú nerovnosť

Bratislava 20. októbra (TASR) - Návrh predĺžiť moratórium na prieskumy zo súčasných 14 dní na 50 dní pred voľbami postihuje skôr štandardné agentúry a nerieši virtuálny priestor a sociálne siete. Myslí si to sociológ a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik. Predĺženie zákazu zverejňovať prieskumy by tiež podľa neho prinieslo do predvolebného súboja informačnú nerovnosť.Slosiarik podľa svojich slov nerozumie argumentom politikov o manipulácii či nedôveryhodnosti prieskumov.skonštatoval s tým, že nemajú problém prezentovať svoje dáta politikom.Sociológ by od politikov očakával, že povedia, ktoré agentúry sú nedôveryhodné a pomenujú konkrétne výhrady voči nim.odpovedal na otázku, či sa dnes objavujú nedôveryhodné prieskumy.Na tento návrh sa Slosiarik pozerá primárne z pohľadu voliča a informačnej nerovnováhy, ktorú by takáto zmena priniesla do predvolebného súboja. "upozornil.Slosiarik tiež pripomenul, že napríklad v Slovinsku a Maďarsku súdy iniciatívu predĺžiť zákaz zverejňovania prieskumov pozastavili, pretože primárne porušuje právo ľudí na informácie.O návrhu predĺžiť moratórium na prieskumy sa bude v parlamente rokovať na aktuálnej schôdzi. Poslanci iniciatívu predložili cez pozmeňujúci návrh k novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, svojím návrhom chcú meniť zákon o volebnej kampani. V prípade schválenia by sa zmeny týkali už parlamentných volieb v roku 2020.Prieskumy verejnej mienky podliehajú podľa predkladateľov vplyvom politických strán. Argumentujú tiež, že nechcú obmedziť právo voliča na informácie, ale chcú ho ochrániť pred dezinformáciami a účelovými informáciami.