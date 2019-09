A. Ryšavý: Zásoby prírodných diamantov sa znižujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. septembra (TASR) - Svetový obchod s farebnými diamantmi má novú métu – žltý diamant z afrického Lesotha. Spoločnosť Gem Diamonds z Lesotha ukázala verejnosti a médiám svoj nový objav - žltý diamant s váhou 114,2 karátu.povedal Alojz Ryšavý zo spoločnosti ALO diamonds.Ako uviedol pre TASR, žltý diamant preslávila slávna šperkárska značka, ktorá ho "obsadila" do ikonického filmu Raňajky u Tiffanyho a požičiavala ho herečke Audrey Hepburnovej na fotenie. Žlté diamanty sa tešia vysokej obľube v podobe snubných prsteňov či náušníc. V kombinácii s bielym zlatom a nadčasovým dizajnom sa šperky so žltými diamantmi stávajú vhodným artiklom na investičnú kúpu.Baňa Letšeng, kde bol kameň vyťažený, zaznamenala v roku 2019 pokles produkcie v porovnaní s minulým rokom. Je to predzvesťou toho, že zásoby prírodných diamantov sa míňajú a ich ceny budú postupne stúpať. Podľa predikcií hrozí svetu nedostatok diamantov už v roku 2030. Pri farbených diamantoch bude tento nedostatok ešte zreteľnejší, pretože štatistiky hovoria, že na 10.000 vyťažených diamantov je iba jeden farebný.Žlté diamanty, rovnako ako ružové a modré, patria medzi vysoko žiadané farebné diamanty. Ceny žltých diamantov klesli v druhom kvartáli roku 2019 o 0,8 percenta. Avšak tento pokles cien bol ovplyvnený predovšetkým výrazným poklesom cien o 2,7 percenta v kategórii žltých diamantov s váhou 1 karátu. Prekvapivý nárast cien však zaznamenali žlté diamanty s váhou 8 karátov, kde ceny vzrástli o 2,1 percenta v porovnaní s prvým kvartálom roku 2018, keď zaznamenali pokles o 4,8 percenta.