Šéf francúzskej diplomacie vyzval na zlepšenie vzťahov s Ruskom

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 9. septembra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian dnes vyzval na zmiernenie napätia vo vzťahoch s Ruskom. Stalo sa tak počas schôdzky ministrov obrany a zahraničných vecí Francúzska s ruskými rezortnými partnermi v Moskve, píše agentúra AFP.uviedol Le Drian na tlačovej konferencii v ruskom hlavnom meste.Le Drian sa spoločne s ministerkou obrany Florence Parlyovou stretol s ruskými ministrami v rámci tzv. formátu dva plus dva. Išlo o prvé stretnutie po tom, ako činnosť tejto platformy pozastavili v súvislosti s udalosťami okolo ruskej anexie ukrajinského polostrova Krym v roku 2014.povedal Le Drian.V súčasnosti sa podľa Le Drianapre mier na Ukrajine. Uviedol to v nadväznosti na víkendovú výmenu väzňov medzi Kyjevom a Moskvou. Táto výmena priniesla dobrú vôľu, ktorú podľa Le Driana treba posilniť.dodal.doplnila ministerka Parlyová.Podľa šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova je posun v rámci prebudovávania vzťahovVzťahy medzi Ruskom a zvyškom Európy hlboko viazli od roku 2014, keď Európska únia a Spojené štáty uvalili na Moskvu sankcie za anexiu Krymu a podporu separatistov na východe Ukrajiny.Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa podujal priviesť Rusko znova do medzinárodného prostredia. V auguste pozval ruského prezidenta Vladimira Putina na rokovania do južného Francúzska v rámci úsilia o obnovu rokovaní na najvyššej úrovni.