A.Slezáková: Majitelia zámku v Buchloviciach pomáhali chudobným ľuďom

Zámok Buchlovice. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Buchlovice 17. septembra (TASR) – Zámok Buchlovice je barokovým skvostom nielen Zlínskeho kraja, ale aj Českej republiky. Potvrdzuje to i zápis do zoznamu jej národných kultúrnych pamiatok v roku 2001.Bývalé šľachtické sídlo tamojšieho panstva patrí v susednom štáte medzi najzachovanejšie architektúry s pôvodným vybavením i historickým parkom a záhradami. To spolu s aktívnymi majiteľmi, ich zbierkami a dôležitosťou miesta v posledných rokoch habsburskej monarchie radí zámok medzi významné objekty v strednej Európe.uviedla pre TASR sprievodkyňa Alena Slezáková.Pri prehliadke zámockých komnát upozornila na vzácnosť nábytku, obrazov a iné pôvodné vybavenie, ale tiež na ľudskosť majiteľov i významné udalosti. Buchlovické panstvo sa koncom 18. storočia dostalo do vlastníctva rodu Berchtoldovcov. Prvým z neho bol gróf Leopold Berchtold, významný politik a veľký cestovateľ. Zo zámku vytvoril reprezentatívne sídlo, kde politici rokovali o osudoch Európy. Z tohto obdobia pochádza súčasná podoba zámku aj luxusne zariadené interiéry.spomína Slezáková.Panstvo po Leopoldovi zdedil jeho syn Žigmund, ktorý bol členom uhorskej šľachtickej gardy. Vojenská kariéra ho priviedla k účasti na protihabsburskej revolúcii (1848). Po kapitulácii povstaleckých vojsk bol v bitke zajatý a uväznený (1849). Pred popravou ho zachránila manželka, ktorá mu u cisára Františka Jozefa vyprosila milosť. Dostal doživotné domáce väzenie, nesmel opustiť zámok, venoval sa zhromažďovaniu archeologických a prírodovedeckých zbierok. Ďalší príslušník rodu, Žigmundov vnuk Leopold ako rakúsko-uhorský vyslanec v Petrohrade zorganizoval na zámku Buchlovice tajné rokovanie rakúsko-uhorského ministra zahraničných vecí Aloisa Lexu z Aehrenthalu a zahraničného ministra Ruska Alexandra Petroviča Izvolského (1908).Život Leopolda II. prezrádza výstava na zámku: Rodina Leopolda Berchtolda II. na cestách.dodala Slezáková.