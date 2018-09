Podľa hodnotenia INEKO je finančné zdravie mesta Poprad výborné

Na archívnej snímke Námestie svätého Egídia v Poprade Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 17. septembra (TASR) - Finančné zdravie mesta Poprad je výborné, vyplýva to z hodnotenia hospodárenia miest, obcí a územných celkov Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) za rok 2017. Poprad sa podľa tohto hodnotenia teší z výborného finančného zdravia a medzi mestami s viac ako 50.000 obyvateľmi opakovane obhájil 1. miesto. V celkovom hodnotení finančnej stability 50 najväčších miest sa Poprad posunul o jedno miesto nahor a obsadil 5. priečku.konštatoval primátor Popradu Jozef Švagerko. Mesto podľa neho čakajú investície ako je rekonštrukcia Námestia sv. Egídia, verejného osvetlenia, oprava ciest, vybudovanie parkovacích domov, či ďalšie zámery týkajúce sa opráv budov tamojších škôl.dodal primátor.Finančné zdravie mesta vypovedá o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či mu spôsobuje alebo nespôsobuje problémy. INEKO hodnotí samosprávy na stupnici od 0 do 6, pričom úroveň finančného zdravia vypočíta na základe údajov za štyri po sebe idúce roky v piatich vybraných indikátoroch finančnej stability, teda celkového dlhu, dlhovej služby, bilancie bežného účtu, záväzkov po lehote splatnosti a záväzkov aspoň 60 dní po splatnosti.V hodnotení finančného zdravia dosiahlo mesto Poprad skóre 5,4 bodu, pričom lepší výsledok ako 5 získalo celkovo 26 z 50 hodnotených slovenských miest. Čistý majetok na obyvateľa predstavuje v Poprade 2760 eur, čo je historicky najlepší výsledok v hospodárení mesta od začiatku hodnotenia INEKO. Len pre porovnanie, slovenský priemer v tomto ukazovateli dosahuje 1403 eur. Základná bilancia na obyvateľa je na úrovni 62 eur a slovenský priemer dosahuje 4 eurá. Výsledok hospodárenia na obyvateľa je v Poprade 32 eur, podobne ako slovenský priemer a celkový dlh na obyvateľa dosiahol 22 eur, čo je zhruba štvrtina priemeru na Slovensku.INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.