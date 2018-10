A virtuálna anatómia na Strednej zdravotníckej škole napreduje...

Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach ako prvá na Slovensku 9.11.2017 otvorila virtuálnu anatomickú učebňu (VAU). Študenti školy v dennej aj diaľkovej forme začali získavať vedomosti v 3D priestore. Pilotný projekt vznikol v spolupráci s startupom Virtual medicine, Nemocnice Svet zdravia a spoločnosti SAMSUNG Elektronics. Celkové náklady na zriadenie učebne sa vyšplhali na takmer 40 000 eur.

Na slovenskej verzii učebného textu anatómie sa podieľali vyučujúce: Mgr. Martina Čupalková a PhDr. Gabriela Jenčiková. Spracovali jednotlivé sústavy ľudského tela podľa ŠVP pre dané študijné odbory v škole. Aplikáciu pre potreby výučby školy spracoval startup Virtual medicíne s autorom projektu MUDr. Tomášom Brngálom. Vybavenie učebne bolo obohatené o desať headsetov pre VR a jednu SMART interaktívnu obrazovku s operačným systémom TIZEN.

Projekt VAU sa v škole realizuje už takmer rok v modernej anatomickej učebni. V priebehu tohto obdobia sme získali mnoho cenných poznatkov, o ktoré sa chceme s Vami podeliť. Študenti študijných odborov zdravotnícky asistent, masér a farmaceutický laborant dotazníkom zhodnotili využitie VR v rámci hodín anatómie. K pozitívam patrí: možnosť pracovať individuálnym tempom, rozobratie jednotlivých systémov, skúmanie ich podrobnej štruktúry, spojenie viacerých systémov a komplexný pohľad na človeka.

Druhák Dávid (št. odb. masér) „nakoľko je pre mňa učenie sa anatómie náročné, táto pomôcka je ako hra a to mi je blízke, umožňuje mi pracovať s vecou, ktorej rozumiem a ktorá má baví.“

Tretiak Dávid (št. odb. ZA) „vo virtuálnej realite nejde o to, čo vidíme, ale pre mňa je najúžasnejšie to, že sa človek dostáva do iných sfér a iných uhlov pohľadu. Pomocou VR sa dnešný svet stáva viac fascinovanejším.“

Vyučujúci anatómie zas hodnotia pozitívne aktivitu študentov na hodinách anatómie pri využití VR. Zároveň zdôrazňujú, že vo svete digitálnych technológií je toto pre študentov nový inovatívny spôsob výučby. Je prijateľný pre študentov, lebo tieto technológie veľmi dobre poznajú. Aj napriek tomu, že príprava učiteľa na využitie VR je náročnejšia, vyučujúci jej využitie vítajú. Vyučujúce anatómie (Gabriela a Ľubica) „študijné výsledky žiakov sa v predmete anatómie zlepšili, veríme, že aj vďaka VR.“ Propagáciu VR sme realizovali prostredníctvom facebookovej skupiny VAU s aktuálnymi informáciami, propagačným plagátom a exkurziami aj pre iné školy (základné a stredné). Exkurzií sa zúčastnilo spolu 217 žiakov a 10 pedagógov. Na sprístupnenie VR sme vytvorili aj jednotlivým stupňom ZŠ pútavé prezentácie s VR. Získali sme tak pozitívne ohlasy na VR a uvítali by ju na každej škole. VR chceme predviesť aj na jednotlivých akciách školy napr. Deň SZŠ, Správna voľba povolania a Deň otvorených dverí.......

O tom, že projekt VAU je úspešný a pokračuje ďalej, svedčí naša spolupráca s partnermi projektu, ktorí nám poskytli ďalšie vybavenie: 6 headsetov, nový aktualizovaný softvér, Chromecast - streamovanie headsetov na obrazovku televízora, vďaka ktorému vyučujúci dokáže usmerňovať prácu žiakov. Spokojnosť vyjadrili aj žiaci v dotazníku o využití VR pre spoločnosť SAMSUNG. Dúfame, že naše získané poznatky pomôžu aj iným kolegom či školám pri využití VR v procese výučby. Radi sa podelíme so skúsenosťami, ako využiť VR ako inovatívny spôsob výučby.