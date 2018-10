Krajčí: Navýšenie platov sestier je nedostatočné

Marek Krajčí, archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (TASR) - Navýšenie tarifných platov sestier a pôrodných asistentiek o 10 percent nie je dostatočné. V priemere je potrebné dosiahnuť ich plat na úrovni 110 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve, aby si ich Slovensko dokázalo udržať. Uviedol to poslanec Národnej rady SR za OĽaNO Marek Krajčí v reakcii na dohodu ministerstiev financií a zdravotníctva ohľadom platov sestier a pôrodných asistentiek.Návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2019 počíta s tým, že platy slovenských zdravotných sestier v budúcom roku porastú až do výšky 16 percent. Pôrodné asistentky by mali mať platy zvýšené o 10 percent. Podľa návrhu by rezort zdravotníctva mal mať budúci rok rozpočet vo výške 5,2 miliardy eur. Financie by mali poslúžiť okrem zvýšenia platov zdravotníckeho personálu aj na rekonštrukcie, zdravotnícku techniku, skríningy či na odvrátiteľné úmrtia.V súvislosti s rozpočtom pre rezort hovoril minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) o historických číslach.uviedol Kažimír.Ide tak podľa neho" priblížil Kažimír.uviedol Krajčí.Zároveň poukazuje na septembrovú prognózu Inštitútu finančnej politiky, podľa ktorej v roku 2018 budú mať zdravotné poisťovne lepší výber o 338 miliónov eur vďaka vyššej zamestnanosti.doplnil Krajčí.