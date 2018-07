A. Záborská sa venuje právam žien aj správaniu firiem v konkurencii

Europoslankyňa Anna Záborská, archívna snímka. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Štrasburg/Bratislava 28. júla (TASR) – Práca europoslankyne Anny Záborskej (KDH) v Európskom parlamente (EP) vychádzala najmä z výborov, ktorých je členkou – z Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, z Výboru pre rozvoj a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Uviedla pre TASR počas plenárnej schôdze EP v Štrasburgu.konštatovala, pričom dodala, že v dôsledku jej iniciatívy a prijatia EP, Európska komisia navrhla novelu smernice, ktorá je platná viac ako desať rokov.Vo Výbore pre priemysel na začiatku svojho volebného obdobia podala návrh, aby bola prijatá správa o rodinnom podnikaní. Stanovila si to za cieľ, keďže sa venuje aj dosahom európskej legislatívy na rodinu.dodala.Vo výbore pre priemysel, výskum a energetiku vypracováva aj text k tomu, ako sa majú veľké spoločnosti ako Facebook, Booking.com, Apple a ďalšie správať v konkurenčnom prostredí.spresnila.Taktiež vypracovala správy súvisiace s jej angažovanosťou v boji proti chudobe, či už vo Výbore pre rozvojovú politiku, ale predovšetkým v Delegácii pre Afriku, Karibik a Tichomorie, ktorej súčasťou je tretie funkčné obdobie.zdôvodnila.Usiluje sa sledovať dosahy európskej legislatívy na rodinu.uzavrela.Dodala, že pred polrokom na Haiti bola prijatá jej správa o zlepšení prístupu zdravotnej starostlivosti a hlavne k liekom proti infekčným chorobám.V otázke budúcnosti v oblasti pracovného života si je istá len tým, že by sa nerada ocitla mimo verejného diania.spresnila. TASR potvrdila, že ak by dostala ponuku na ďalšie volebné obdobie, prijala by ju.Anna Záborská je podpredsedníčka Delegácie pri Parlamentnom výbore Cariforum-EÚ. Zároveň je členkou okrem vyššie spomenutých výborov aj Delegácie pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT-EÚ. Taktiež je náhradníčkou v Delegácii pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu a Delegácie pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie.