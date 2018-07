V piatok indexy americkej burzy strácali, DJIA však za týždeň posilnil

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 28. júla (TASR) - Dow Jones Industrial Average (DJIA), hlavný index americkej akciovej burzy v New Yorku, v piatok (27.7.) klesol o 0,30 % na 25.451,06 bodu. Bol to vplyv slabších hospodárskych výsledkov niektorých dôležitých amerických koncernov v druhom štvrťroku, než sa očakávalo. V trende sa prejavilo aj oslabenie tempa americkej konjunktúry v minulom štvrťroku.Index DJIA však napriek piatkovému poklesu dosiahol za tento týždeň plus 1,57 %. Analytici uviedli, že jeho vzostup súvisel s uvoľnením napätia v americko-európskych obchodných vzťahoch po stretnutí prezidenta Donalda Trumpa s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.V piatok klesol o 0,66 % na 2818,82 bodu aj širšie koncipovaný index S&P 500.Technologický výberový index Nasdaq 100 pokračoval v prepade z predchádzajúceho dňa. Oslabil o 1,40 % na 7296,78 bodu. Vo štvrtok (26.7.) jeho silné zosunutie spôsobili straty spoločnosti Facebook, ktorý v druhom štvrťroku prišiel o významný počet používateľov.