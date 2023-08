AAA AUTO poskytlo zákazníkom ako prvý predajca bezplatné overenie histórie vozidiel

31.8.2023 (SITA.sk) -"Tento rok bol pre AAA AUTO z hľadiska predajných výsledkov rekordný a my chceme tento trend naďalej podporovať. Rastúca zákaznícka základňa je spojená s ich spokojnosťou, a preto sme radi, že môžeme spolupracovať s Registrom prevádzkových záznamov vozidiel a ponúknuť zákazníkom prístup k údajom o histórii auta bez toho, aby sa museli zaviazať k jeho kúpe. V AAA AUTO sa neobávame kvality a bezpečnosti automobilov, ktoré ponúkame na predaj, nemáme čo skrývať. Sme prvým predajcom ojazdených vozidiel, ktorý poskytuje kontrolu vozidiel od RPZV pre všetky slovenské vozidlá v ponuke. Vnímame to aj ako ďalší krok k zvyšovaniu štandardov pri nákupe a predaji na trhu s ojazdenými vozidlami," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO. Novú službu pre zákazníkov testovalo AAA AUTO od polovice augusta a už od 1. septembra bude k dispozícii.V pobočkách najväčšieho predajcu ojazdených automobilov na Slovensku, ako aj pri inzerátoch na webovej stránke spoločnosti www.aaaauto.sk budú bezplatne k dispozícii všetky historické dáta odometra, ktoré RPZV získava prostredníctvom tzv. prispievateľov. Dáta sú zaznamenávané pri rôznych životných situáciách vozidla, ako sú napríklad servisné prehliadky, emisná a technická kontrola, vstup do financovania, uzatvorenie poistenia alebo pri škodových udalostiach automobilu registrovaného na Slovensku. "Register prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) ako vnútroštátny register zriadený Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky disponuje miliónmi legálnych a relevantných záznamov z rôznych udalostí priebežne zaznamenaných 2 500 "prispievateľmi" počas životného cyklu vozidiel. Je prepojený s medzinárodnou informačnou sieťou EUCARIS a dostupný pre členské štáty EÚ. Údaje z RPZV prispievajú ku kultivácii trhu s ojazdenými vozidlami na Slovensku a znižujú riziko podvodov a kúpy problémového vozidla pre bežných spotrebiteľov a predajcov vozidiel. Sme preto radi, že sa v spolupráci s AAA AUTO môžeme podieľať na významnom kroku k ďalšiemu zlepšeniu podmienok pre spotrebiteľov a prispieť k zvýšeniu transparentnosti trhu s ojazdenými vozidlami," hovorí Ing. Róbert Zrubák, konateľ spoločnosti IRIS IDENT, s.r.o., ktorá je Technickou službou kontroly originality a správcom RPZV.Spoločnosť AAA AUTO neustále upozorňuje na riziká pri kúpe ojazdeného automobilu, medzi ktoré patrí aj manipulácia s odometrom, čiže stočené kilometre na vozidle, ďalej skryté vady vozidla pri jeho predaji, ako sú napríklad poškodenia po škodovej udalosti, výskyt automobilu v pátraní alebo auto v exekúcii. Týmto hrozbám sa teraz zákazníci budú môcť jednoducho vyhnúť, keďže okrem bezplatných informácií o histórií najazdených kilometrov získaných formou ODO-Passu majú možnosť získať úplný prehľad o konkrétnom vozidle prostredníctvom AUTO–Passu s 50 % zľavou."Našou prioritnou témou je bezpečnosť nákupu ojazdeného auta. Pri výkupe automobilov sme veľmi dôslední, o čom svedčí aj to, že viac ako 65 % vozidiel pri výkupe odmietame. Trh je síce už v lepšom stave než pred piatimi alebo desiatimi rokmi, hlavne čo sa týka stáčania kilometrov na odometri alebo odcudzenia, ale podvody sú momentálne viac sofistikovanejšie a vyžadujú si väčšie úsilie, skúsenosti a vybavenie pri ich odhalení. Preverovaniu automobilov preto venujeme významné úsilie, ako po personálnej stránke, tak z hľadiska používaných technológií a zdrojov informácií. Do overovania histórie vozidiel tak investujeme státisíce eur ročne," dodáva Karolína Topolová.Viac informácií nájdete na webových stránkach spoločnosti AAA AUTO www.aaaauto.sk Informačný servis