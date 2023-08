Stoltenberg bude stáť na čele NATO už iba rok, bolo to jeho posledné predĺženie mandátu

31.8.2023 (SITA.sk) - Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg povedal, že už nebude súhlasiť s predlžovaním svojho mandátu. Uviedol to v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNN.V komentári k aktivitám súvisiacim s rozširovaním NATO počas ostatného roka, vrátane nadchádzajúceho vstupu Švédska, Stoltenberg potvrdil, že toto je „moje posledné predĺženie (mandát, pozn.)“.„Je privilégiom byť generálnym tajomníkom NATO a teraz je to mimoriadne dôležité, keďže v Európe je totálna vojna. Musíme zmobilizovať vlastnú solidaritu, držať spolu,“ zdôraznil.„Bolo mimoriadne dôležité byť generálnym tajomníkom, ktorý drží túto skvelú alianciu pohromade,“ dodal Stoltenberg, ktorého mandát potrvá do 1. októbra 2024.