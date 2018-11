AAA AUTO útočí na historický rekord, dosiahnuť ho pomôže aj Black Friday

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Počas minulého víkendu skupina AURES Holdings, do ktorej sieť AAA AUTO patrí, vyrovnala svoje minuloročné predaje - 75 400 vozidiel. Za celý rok 2018 teda veľmi pravdepodobne významne prekoná psychologickú hranicu 80 000 predaných áut za rok, ktorej sa naposledy tesne priblížila v roku 2007, pred nastupujúcou ekonomickou krízou."Tento rok je zatiaľ najsilnejším v histórii nášho pôsobenia na stredoeurópskom trhu. Medziročne zatiaľ rastieme o takmer 11 % a mesačne s 46 pobočkami v štyroch krajinách predávame v priemere vyše sedem tisíc vozidiel. To nám umožňuje optimisticky odhadnúť celkový tohtoročný objem predaných áut v skupine AURES Holdings až na hranicu 84 000 áut. Verím, že dobré podmienky na trhu vydržia, ak nepríde extrémne zlé počasie, ktoré je pri nákupe automobilu vždy podstatným faktorom," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings.Predaje v AAA AUTO v súčasnej dobe rastú oproti vlaňajšku o viac ako desatinu. "Veríme, že k nášmu cieľu predať v tomto roku rekordné množstvo vozidiel, pomôže aj zľavová akcia Black Friday, ktorá naše priemerné denné predaje vždy významne zvýši," vysvetlila Karolína Topolová.Na dobrých výsledkoch skupiny má významný podiel aj rýchle zvyšovanie mesačných predajov v Poľsku, ktoré sa medziročne vyšplhali na dvojnásobok. "Rast v Poľsku v budúcom roku podporíme otváraním ďalších pobočiek a rozširovaním kapacity tých aktuálnych. Expandovať budeme v menšej miere aj v Maďarsku," doplnila Karolína Topolová. Ak priaznivé podmienky na trhu vydržia a nové pobočky budú efektívne, skupina očakáva zvýšenie celoročných predajov v roku 2019 až na 100 000 vozidiel.K tohtoročným rekordným predajným výsledkom spoločnosti významne prispieva zavádzanie množstva nových produktov a služieb v rámci inovácií. "Vďaka projektom inovačného laboratória AuresLab sme v Českej republike úspešne odštartovali autopožičovňu Mototechna Drive, službu Try & Buy, carsharing FleetHero alebo značku investičných vozidiel Mototechna Classic. Všetky tieto projekty samozrejme prispievajú aj k zvyšovaniu objemu predaných áut," vysvetlila Topolová.