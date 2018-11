Austrália obmedzí prisťahovalectvo, aby zmiernila preľudnenosť miest

Opera House v austrálskom Sydney Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 20. novembra (TASR) - Austrálska vláda zvažuje ďalšie obmedzenie prisťahovalectva, ktoré okremprináša i problémy s preľudnenosťou tamojších veľkomiest, ako sú Sydney či Melbourne. Oznámil to austrálsky premiér Scott Morrison, ktorého citovala v utorok tlačová agentúra DPA.Počet osôb, ktoré prichádzajú do Austrálie natrvalo, je v súčasnosti ohraničený na 190.000 ročne, vláda sa ho však pokúsi znížiť o 30.000.povedal Morrison. Zároveň však vie o starostiach Austrálčanov žijúcich v najväčších mestách krajiny, kde sú preplnené ulice, dopravné prostriedky i školy.upozornil premiér.Počas 12 mesiacov do júna tohto roka sa usídlilo v Austrálii približne 160.000 imigrantov, čo je výrazne menej ako stanovené maximum. Morrison očakáva, že cieľovou hranicou bude práve tento počet. Zdôraznil, že treba zohľadňovať aj nálady medzi občanmi.Budúci rok v máji sa majú v Austrálii konať parlamentné voľby.Austrália patrí medzi krajiny s najvyššou mierou prisťahovalectva na svete. V súčasnosti má táto krajina vyše 25 miliónov obyvateľov. Podľa najnovších údajov štatistického úradu bolo vlani vydaných vyše 262.480 trvalých a časovo ohraničených víz. Čo sa týka krajín pôvodu, 20 percent prisťahovalcov pochádzalo z Indie, 15 percent z Číny a deväť percent z Británie.