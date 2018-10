AAA AUTO zorganizovalo autogramiádu s hviezdami slovenskej futbalovej reprezentácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Mená známych slovenských futbalistov prilákali na pobočku predajcu jazdeniek množstvo malých a veľkých fanúšikov, ktorí sa ešte pred oficiálnym začiatkom autogramiády začali vo veľkom zhromažďovať pred autocentrom a stískajúc dresy či lopty netrpezlivo čakali na svoje idoly. Ako prvé sa k futbalovým celebritám dostali deti z dvoch detských domovov. Tie zahrnuli známych futbalistov množstvom otázok, žiadosťami o podpisy a spoločné fotky. Okrem zážitkov zo stretnutia si všetky deti odniesli aj podpísané futbalové lopty. Následne prišiel rad aj na ostatných netrpezlivo čakajúcich fanúšikov. Prvých desať malých fanúšikov dostalo podpísané futbalové lopty. Tí, ktorí neboli tak rýchli, nemuseli zúfať, ak im prialo šťastie, mohli si z tomboly odniesť napríklad podpísaný dres, šál či ďalšie futbalové lopty."Teší ma, že za nami prišlo toľko fanúšikov, vždy rád vnímam ich podporu aj takto na priamo, mimo futbalového ihriska. Väčšina z návštevníkov boli deti, ktoré prišli spolu so svojimi rodičmi. Je veľmi cenné, že rodičia aj v dnešnej j dobe vedú svoje deti k športu a zvlášť k futbalu. O to viac pozitívne hodnotím, že sa autogramiády zúčastnili aj dva detské domovy, ktoré tak umožnili svojim deťom stretnúť sa so svojimi športovými idolmi. Je to pre nich určite veľká motivácia v ich športovom snažení sa do budúcna," povedal slovenský futbalový reprezentant a stopér talianskeho klubu Inter Miláno Milan Škriniar."Je to už niekoľká akcia, ktorú sme zorganizovali na základe našej spolupráce so Slovenským futbalovým zväzom. V minulosti sme sprostredkovali viacero návštev známych slovenských futbalistov v detských domovoch. Dokonca sme aj tieto deti zaviezli do tréningového centra v Senci, kde mohli sledovať prípravu reprezentácie na zápas. Vždy veľmi radi sledujeme nadšenie v tvárach detí, keď sa stretnú s futbalovými hviezdami a môžu sa s nimi porozprávať, odfotiť, nechať si podpísať loptu či dres," komentovala akciu generálna riaditeľka siete autocentier AAA AUTO Karolína Topolová.AAA AUTO, respektíve jeho značka zánovných áut Mototechna, poskytuje Slovenskému futbalovému zväzu už od jesene 2016 nové vozidlá, ktoré sa v pravidelných intervaloch obmieňajú. Automobily si následne môžu zakúpiť sami zákazníci na 14 slovenských pobočkách. Vozidlá z Mototechny charakterizuje nízky vek a nájazd kilometrov a cena až o 40 % nižšia ako pri nových autách. Výhodou nákupu vozidla v Mototechne je, že zákazníci môžu s vozidlom odísť takmer ihneď, nemusia čakať, kým sa auto vyrobí. Aktuálne je v ponuke až 466 áut 25 značiek a stoviek modelov, ktoré sú na sklade. Vybrané vozidlo je možné si nechať doviezť na ktorúkoľvek predajňu po celom Slovensku.