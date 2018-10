Washball, patentovaný slovensko–švajčiarsky start-up

Čo vodný kameň je a ako vzniká

Vodný kameň sa objavuje v kuchyni a kúpeľni. Je nevzhľadný a ničí domáce spotrebiče tým, že znižuje ich životnosť a zvyšuje náklady na prevádzku a údržbu. Zvyčajne vzniká na miestach, ktorými často preteká voda. Tvorba vodného kameňa je spôsobená zmenou rovnováhy medzi iónmi kyseliny uhličitej a hydroxidu vápenatého. Zbaviť sa ho nie je jednoduché. A ešte ťažšie a finančne nákladnejšie je predchádzať jeho vzniku. Vodný kameň možno odstrániť mechanicky, chemicky s pomocou kyselín alebo niektorou fyzikálnou metódou. S revolučným riešením, bez použitia chemikálii alebo mechanického poškodenia zariadení, prichádza inovatívny produkt na úpravu vody, WashBall.Základným princípom fungovania WashBall je tzv.. WashBall nemení chemické zloženie vody, ale využíva patentovaný systém elektród obsiahnutých vo vnútri. V zariadení sú umiestnené kovové pláty, medzi ktorými vzniká elektrické napätie. Špeciálnym patentovo chránením tvarom a umiestnením elektród medzi nimi dochádza k turbulentnému špirálovitému prúdeniu vody, ktorý okrem iného, umocňuje efekt vzniku tohto napätia. Polarizačný proces mení štruktúru uhličitanu vápenatého z tvrdého kalcitu na jemný aragonit, čím zabraňuje tvorbe a usadzovaniu vodného kameňa a korózie na vykurovacej špirále a ostatných častiach elektrospotrebičov. Vodný kameň v podobe aragonitu odchádza s odpadovou vodou z prístroja v podobe jemného kalu.Výsledkom tejto revolučnej technológie sú upravené vlastnosti vody, pričom dochádza k odstráneniu už usadeného vodného kameňa, zmäkčeniu vody, lepšiemu rozpúšťaniu pracích a umývacích prostriedkov a účinnému odstráneniu nečistôt a zápachu. Vďaka tomu sa bez použitia chémie zvýši účinok domácich spotrebičov a predĺži sa ich životnosť.WashBall je vyrobená zo špeciálneho plastu s vlastnosťami gumy, je teda šetrná k bielizni a spotrebičom. Zároveň je odolná voči nárazom a oterom. Jej tvar je navrhnutý tak, aby čo najlepšie kĺzal. Zloženie WashBall je ekologické a nevypúšťa do okolia žiadne chemikálie. Nevyžaduje žiadnu údržbu. Jej životnosť je asi. Ide o jednorazovú investíciu, ktorá funguje niekoľko rokov a dlhodobo nezaťažuje životné prostredie.WashBall zvyšuje účinky prania. Pri používaní dochádza kZnižuje tvrdosť vody, mäkšia voda tým zvyšuje účinky pracích prípravkov, vďaka čomu stačí použiť menšie množstvo. WashBall chráni vykurovaciu špirálu práčky pred usadzovaním vodného kameňa, tým sa pri nahrievaní vody spotrebuje menšie množstvo elektrickej energie. Vytvára tzv. efekt mäkkej vody, vďaka čomu je ideálny aj pre alergikov. Počas prania WashBall cháni textilné vlákno a predlžuje životnosť bielizne. Oblečenie je po praní na dotyk jemnejšie, hebkejšie a zachováva si svieže farby.WashBall je vhodná pre všetky druhy pračiek. Hodí sa pre všetky druhy textílii, farieb a pre pranie pri rôznych teplotách. Stačí ju spolu s bielizňou vložiť do bubna práčky,než obvykle a začať prať. Do bielizne už nie je nutné pridávať aviváž. Pri praní nepoužívajte ani žiadne chemické zmäkčovače vody alebo prostriedky proti vodnému kameňu. WashBall zostáva v práčke behom celého pracieho cyklu.WashBall je vhodný pre použitie aj do umývačky riadu. Stačí ju vložiť do koša s riadom a nepridávať žiadne chemické zmäkčovače vody. Umývačku chráni pred vodným kameňom a koróziou. Po umytí na riade nezostávajú biele škvrny. Pridaním WashBall do WC nádržky chránite výpustné a nápustné ventily, tesnenie a keramiku pred tvorbou a usadzovaním vodného kameňa.Vývojové oddelenie spoločnosti SAT neustále pracuje na zlepšovaní súčasnej technológie a zvyšovaní účinnosti ďalším vývojom s ohľadom na ekológiu, nulovú energetickú náročnosť a životnosť. Aktuálne prichádza na americký trh s inovovanou účinnejšou verziou tohto produktu s názvom WashBob, ktorý je naviac doplnený o integrovaný dávkovač pracieho prostriedku. Pre jeho zavedenie SAT hľadá podporu na internetovej platforme preUž len samotné umiestnenie produktu od malej slovenskej firmy na tak významný svetovo rešpektovaný komunikačný portál je mimoriadny úspech. Podporovať ju začala aj spoločnosť SIKO. "Ako technologická firma chceme pomôcť na svet zaujímavej inovácii zo Slovenska. S výskumnou spoločnosťou SAT sme nadviazali úzku spoluprácu v zavádzaní ich produktov na trh. A trhom myslíme celosvetový trh, nie len Česko a Slovensko," hovorí Ondrej Sochor, riaditeľ nákupu spoločnosti SIKO KÚPEĽNE & KUCHYNE.