Abe vyzval Putina na uzavretie mierovej zmluvy Ruska a Japonska

Vladivostok 5. septembra (TASR) - Japonský premiér Šinzó Abe vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina na uzavretie mierovej zmluvy medzi Ruskom a Japonskom. Informovala o tom agentúra TASS.V panelovej diskusii v rámci výročnej konferencie Východné ekonomické fórum, ktorá sa do piatku koná vo Vladivostoku, Abe uviedol, že uzavretím mierovej zmluvy sa otvorí "Apeloval tiež na Putina, aby sa obaja v tomto procese osobne angažovali a aby rokovací proces stále napredoval.Podľa Abeho by bolo vhodné aj vzájomné uvoľnenie vízového režimu medzi oboma krajinami. Poznamenal, že stále viac Japoncov chce navštíviť Vladivostok a dve najväčšie japonské letecké spoločnosti už začínajú prevádzkovať priame lety medzi Vladivostokom a Tokiom.Putin potvrdil svoje želanie vyriešiť problém mierovej zmluvy s Japonskom a uviedol, že základom pre rokovania bude sovietsko-japonská deklarácia z roku 1956. Poznamenal však pri tom, že "týkajúcich sa vojenských záväzkov Japonska voči Spojeným štátom aPutin a Abe sa ešte v novembri roku 2018 dohodli na tom, že zintenzívnia mierové rokovania, ktoré by mali byť založené na spoločnej sovietsko-japonskej deklarácii z roku 1956.Podpísaním danej deklarácie boli nielen obnovené diplomatické vzťahy medzi Japonskom a ZSSR, ale Moskva sa v nej taktiež zaviazala navrátiť Japonsku po uzavretí mieru dva sporné Habomajské ostrovy a ostrov Šikotan. Rokovania však vtedy stroskotali po tom, že Japonsko trvalo na navrátení dodatočných dvoch ostrovov Iturup a Kunašir.Sovietsky zväz zabral najjužnejšie ostrovy Kurilského súostrovia, ktoré Japonsko nazýva Severné teritóriá, v posledných dňoch druhej svetovej vojny. Tento spor o ostrovy bráni obom stranám uzavrieť povojnovú mierovú zmluvu oficiálne ukončujúcu vojnový stav.