Orbán: Európa stratila vo vojnách 50 miliónov ľudí

Na archívnej snímke Viktor Orbán. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Budapešť 5. septembra (TASR) - Európa stratila v dvoch svetových vojnách 50 miliónov ľudí a z tejto straty sa dodnes nedokázala spamätať, nechal sa vo štvrtok počuť maďarský premiér Viktor Orbán. Jeho slová odzneli na politickej konferencii III. Budapeštiansky demografický summit.Podľa spravodajského servera Infostart.hu ministerský predseda vyjadril názor, že demografická kríza nie je javom, ktorý by sa dal spájať s civilizáciou či kresťanstvom, ale ide o všeobecný európsky jav.Orbán varoval pred spájaním demografickej politiky s politikou migračnou a označil za nerozumné tvrdenie zelených, že pre planétu Zem by bolo lepšie, keby sa rodilo menej detí.Na podujatí, na ktoré pozvali srbského prezidenta Aleksandra Vučiča, českého premiéra Andreja Babiša i expremiéra Austrálie Tonyho Abbotta, Orbán ostro kritizoval mimovládne organizácie. Vytýkal im ich negatívny postoj k rodine a podčiarkol, že základné prvky rodiny by mali byť zakotvené v ústave, ako tomu je aj v Maďarsku.Vučič vo svojom prejave podľa agentúra MTI označil za správne vnímať demografické zmeny ako najdôležitejší problém i ako výzvu, ktorá si vyžaduje okamžité konanie.dodal prezident Srbska.Demografické zmeny sú podľa predsedu českej vlády Babiša menej populárnou témou než klimatické zmeny, avšak ich následky môžu byť podobne vážne. "povedal český premiér.podčiarkol bývalý predseda austrálskej vlády Abbott, ktorý ocenil unikátnu podporu rodiny zo strany Orbánovej vlády.