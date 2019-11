Ábel Ravasz: Most-Híd podporí odvolanie Martina Glváča

Podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz, archívna snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) – Most-Híd bude hlasovať za odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Glváča (Smer-SD).povedal v nedeľnej politickej diskusnej relácii TV Markíza Na Telo podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz. Myslí si však, že všetci tí, ktorí sa stretávali s Marianom K., by si mali z toho vyvodiť osobnú zodpovednosť.komentovala Ravaszove tvrdenia europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). Vyjadrila pochybnosti nad tým, že by Most-Híd naozaj bol za Glváčovo odvolanie. Nicholsonová rovnako nechápe, prečo predseda koaličnej strany Béla Bugár (Most-Híd) novinárom priniesolo stretnutí s Marianom K. počas dovolenky na Maledivách. Zároveň však priznala, že si nemyslí, že predseda opozičnej SaS Richard Sulík dostatočne vysvetlil svojim voličom stretnutia s Marianom K.Nicholsonová tiež tvrdí, že údajné inštalovanie kamery v kancelárii prokurátora Dobroslava Trnku, ktorému pozastavil činnosť generálny prokurátor Jaromír Čižnár, je odkrytie zlyhania štátu.Ravasz zasa tvrdí, že práve strana Most-Híd sa podpísala k očiste slovenského súdnictva. Nicholsonová s ním však. Mieni, že bugárovci nemali ísť do koalície so Smerom-SD.reagoval Ravasz, ktorý si myslí, že strana mala po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v roku 2018 z koalície odísť.Ravasz zároveň komentoval, že Most-Híd nepôjde po budúcoročných parlamentných voľbách do vlády so Smerom-SD, pokiaľ neuvidí, že v najsilnejšej politickej strane nenastali významné zmeny. Rovnako predpokladá, že je mizivá šanca, aby išli maďarské strany do spoločných volieb na jednotnej kandidátke. Podpredseda Mosta-Híd však priznal, že bugárovci rokujú so stranou Tomáša Druckera Dobrá voľba o predvolebnej spolupráci a tiež o spoločnej kandidátke.Ďuriš Nicholsonová komentovala, že si vie predstaviť rokovania s niekoľkými odídencami z SaS, napríklad s Janou Kiššovou či Natáliou Blahovou (obe nezaradené). Tiež potvrdila, že nemieni kandidovať za predsedníčku SaS.