Strana Dobrá voľba potvrdila, že Most-Híd prejavil záujem o rokovania

Na snímke predseda politickej strany Most-Híd Béla Bugár,archívna foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. novembra (TASR) - Mimoparlamentná strana Tomáša Druckera Dobrá voľba potvrdila, že koaličná strana Most-Híd prejavila záujem o rokovania na tému predvolebnej spolupráce. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Dobrej voľby Martina Šoltésová."Dobrá voľba aktuálne predvolebnú spoluprácu so stranou Most-Híd nezvažuje," komentovala.Podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz pritom v nedeľu uviedol, že bugárovci so stranou Dobrá voľba rokujú o predvolebnej spolupráci.