Abrahám: Celá kríza je postavená na dvoch ľuďoch a konflikt vyvolal Sulík

28.8.2022 (Webnoviny.sk) - Celá kríza je postavená na dvoch ľuďoch, na ministrovi financií Igorovi Matovičovi z hnutia OĽaNO a na ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi zo strany SaS , ktorý tento konflikt vyvolal. V nedeľnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 to uviedol analytik a rektor BISLA Samuel Abrahám Premiér Eduard Heger (OĽaNO) podľa analytika nemá „páky" na odstúpenie Igora Matoviča. Upozornil na to, že prichádzame do menšinovej vlády, ktorá môže fungovať, no nemôže presadzovať závažné veci dôležité pre nasledujúcu jeseň. „Napríklad, ak sa neschváli rozpočet, budeme v provizóriu a to je veľmi nebezpečné, krajina musí fungovať a pri troch stranách to nie je možné," tvrdí Abrahám.Spoločnosť nás podľa neho prinúti ísť do predčasných volieb, ktoré ale nie sú dobré, pretože sa spoločnosť bude zaoberať volebnou kampaňou a nie tým, aby sa riešili závažné problémy. „Menšinová vláda bude fungovať tak na 30 až 50 percent. Zažijeme neistotu a populistické reči opozície. Všetky problémy je možné vyriešiť, no všetko je v rukách dvoch ľudí," dodal Samuel Abrahám.