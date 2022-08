Kotlebovci predstavili kandidátku na post predsedníčky Prešovského kraja, Tomková chce zlepšiť stav ciest či školstva

Ťažko zdravotne postihnutá

Kandidáti v každom kraji

29.8.2022 (Webnoviny.sk) - Kandidátkou strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) na post predsedníčky Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je Prešovčanka Ingrid Tomková. Strana postavila do krajských volieb samostatnú kandidátku aj na poslancov v štyroch okresoch – Prešov, Bardejov, Svidník a Stará Ľubovňa. Kandidátku na post župana a krajských poslancov v piatok v Prešove predstavil líder strany Marian Kotleba Tomková ma 49 rokov a pracuje ako odborná zástupkyňa v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti. V minulosti pracovala ako sestra v Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej a ako zdravotná sestra na pediatrickom oddelení v nemocnici. Je ťažko zdravotne postihnutá, keď pred 16 rokmi ostala po chorobe pripútaná na invalidný vozík.„Tento hendikep ma poznačil, no napriek tomu som sa dvihla a začala som nielen pomáhať ľuďom, ale snažila som sa včleniť aj do spoločnosti medzi ostatných. Na poste predsedníčky kraja je mojou prioritou nielen zlepšenie stavu v zdravotnícke, ale aj v školstve, kultúre a v športe. Takisto opravy ciest, nakoľko cesty vyzerajú vo veľmi zlom stave, tak ako aj naše zdravotníctvo,“ uviedla Tomková, ktorá doteraz žiadnu politickú funkciu nezastávala.Ako uviedol predseda ĽSNS Marian Kotleba, strana pod jeho vedením navrhuje do jesenných spojených volieb kandidátov na post župana v každom kraji. „V Prešovskom kraji staviame kandidátku s veľmi silným životným príbehom. Kandidátku, ktorá má potenciál svojím životným príkladom ukázať, že do boja o post predsedníčky PSK nejde pre výhody, osobné a zištné dôvody, ale preto, že celý život tvrdo robila a za celý život jej nič nepadlo zadarmo do úst. A túto svoju obetavosť chce pretaviť aj do práce pre zlepšenie života všetkých obyvateľov v PSK,“ uviedol Kotleba.Napriek samostatnej kandidátke nevylúčil ani predvolebnú spoluprácu s inými stranami. Na otázku agentúry SITA uviedol, že s niektorými stranami už rokovali a dohodli sa na ďalších postupoch, ale až po podaní kandidátnych listín a zhodnotení šancí jednotlivých kandidátov.