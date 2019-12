Abramovič odmietol predať Chelsea Boelymu

Jeden z najznámejších Rusov v Británii Roman Abramovič (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. decembra (TASR) - Majiteľ Chelsea Londýn Roman Abramovič odmietol predať futbalový klub americkému investorovi a spolumajiteľovi baseballového tímu Los Angeles Dodgers Toddovi Boelymu. Uvádza to denník The Wall Street Journal. Boely ponúkol ruskému podnikateľovi čiastku menej ako tri miliardy eur, Abramovič s ponukou nebol spokojný. Rokovania však ešte nie sú ukončené a po určitom čase môžu pokračovať.Abramovič získal Chelsea v roku 2003 za 150 miliónov eur, "The Blues" potom zaznamenali najúspešnejšie obdobie v histórii. Za Abramovičovej éry sa londýnsky klub stal päťkrát majstrom Anglicka, päťkrát získal aj FA Cup a dvakrát vyhral anglický Superpohár. Chelsea sa tiež stala prvým londýnskym klubom, ktorý triumfoval v Lige majstrov.