Víťazi Slovenského pohára vo volejbale získajú Trofej Štefana Pipu

Bratislava 10. decembra (TASR) - Víťaz Slovenského pohára vo volejbale mužov aj žien sa stane už od tohto ročníka držiteľom trofeje Štefana Pipu. Meno velikána slovenského volejbalu a člena Siene slávy tak bude navždy spojené s touto prestížnou súťažou. Premiérovo získajú trofej víťazi Superfinále Slovenského pohára, ktoré sa uskutoční v nedeľu 9. februára 2020 v bratislavskej Eurovia Aréne. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Správnej rady SVF, ktorá na svojom poslednom zasadnutí schválila návrh Komisie pre vyznamenania a ocenenia.Legendárny hráč a držiteľ Zlatej lopty SVF Štefan Pipa patril k najlepším slovenským volejbalistom histórie. Bývalý vynikajúci reprezentant Československa bol kapitánom Červenej hviezdy Bratislava, ktorá vo svojej ére patrila k najlepším tímom v Európe a v roku 1979 ako doteraz jediné slovenské volejbalové mužstvo vyhralo Európsky pohár majstrov (EPM).," povedal Čestný prezident Slovenskej volejbalovej federácie a spoluhráč Pipu v "červenke" Ľubor Halanda. "" dodal predseda Siene slávy slovenského volejbalu.Správa potešila aj syna Štefana Pipu, bývalého viac ako 200 násobného reprezentanta Slovenska a momentálne trénera extraligovej Myjavy, Martina. "," povedal Martin Pipa.Štefan Pipa v československej reprezentácii odohral v rokoch 1971 - 1980 vyše 220 zápasov. Štartoval na dvoch olympiádach – v Mníchove 1972 prispel k 6. miestu, v Montreale 1976 k 5. miestu. Zahral si aj majstrovstvách sveta 1974 v Mexiku, kde družstvo ČSSR skončilo piate a na troch európskych šampionátoch, pričom z ME 1971 v Miláne si ako 21-ročný nováčik priniesol striebornú medailu. Štartoval aj na ME 1975 v Belehrade (6. miesto) a na ME 1977 v Helsinkách (6. miesto).Štefan Pipa sa narodil 10. januára 1950 v Bratislave. Od malička inklinoval k športu. Ako väčšina chlapcov začal s futbalom a venoval sa aj stolnému tenisu, no napokon skončil pod vysokou sieťou. S volejbalom začínal v ŠK Slovan a postupne sa vypracoval medzi najväčšie legendy Červenej hviezdy Bratislava. Jeden z prvých členov Siene slávy slovenského volejbalu zomrel po dlhej a vážnej chorobe 25. septembra 2019.