Abramoviča začínajú dobiehať sankcie, žiada známych o pôžičku

Na ruského oligarchu Romana Abramoviča , zdá sa, začínajú doliehať sankcie uložené z dôvodu invázie Ruska na Ukrajinu. Ako referuje web denníka Marca s odvolaním sa na britský The Sun, Abramovič sa obracia na bohatých priateľov v nádeji, že mu budú môcť požičať peniaze.

7.4.2022 (Webnoviny.sk) -Abramovičov majetok sa odhaduje na 5,5 miliardy libier. Podľa The Sun má týždenné náklady vo výške 600-tisíc libier, z ktorých musí platiť svojich zamestnancov, no pod vplyvom sankcií už nemá prístup k žiadnym peniazom. Požiadal preto viacero známych o pôžičky vo výške asi milión libier. Údajne sa zatiaľ nenašiel nikto, kto by bol ochotný mu požičať.Abramovič vehementne poprel, že by mal blízko k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, hoci toto tvrdenie potom „podkopala“ skutočnosť, že bol súčasťou ukrajinsko-ruských mierových rozhovorov v tureckom Istanbule.(1 EUR = 0,83473 GBP)