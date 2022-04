Orbán žiada Putina o okamžité prímerie na Ukrajine, pozval ho na stretnutie s lídrami v Budapešti

Maďarský premiér Viktor Orbán v stredu požiadal ruského prezidenta Vladimira Putina , aby vyhlásil okamžité prímerie vo vojne na Ukrajine. Zároveň dodal, že Maďarsko vyhovie ruskej požiadavke platiť za dodávky zemného plynu v rubľoch.

6.4.2022 (Webnoviny.sk) -Orbán poznamenal, že s Putinom hovoril telefonicky a vyzval ho, aby ukončil vojenský konflikt na susednej Ukrajine. Podľa vlastných slov tiež ponúkol okamžité usporiadanie konferencie medzi bojujúcimi stranami v hlavnom meste Maďarska.„Navrhol som, aby sa Putin, ukrajinský prezident, francúzsky prezident a nemecký kancelár stretli tu v Budapešti, čím skôr, tým lepšie,“ povedal Orbán. „Nemalo by to byť mierové vyjednávanie ani mierové urovnanie, pretože to trvá dlhšie, ale okamžitá dohoda o prímerí,“ dodal maďarský premiér, ktorý je považovaný za Putinovho najväčšieho spojenca v Európskej únii.