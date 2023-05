ABS od Bosch eBike Systems vás udrží v sedle

Pre všetky druhy elektrobicyklov

Abs2: Súčasný systém ABS je výrazne menší a ľahší ako jeho predchodca.

Plné a pritom rozložené využitie brzdnej síly

26.5.2023 (SITA.sk) -Technológia ABS, ktorá už 40 rokov pomáha šoférom automobilov a 20 rokov motorkárom, je teraz pripravená aj pre elektrocyklistov. Prichádza najmenší systém ABS na svete, ktorý je o 77% menší a o 55% ľahší ako jeho predchodzovia. Celé riešenie pridá elektrobicyklu približne pol kilogramu.Systém ABS od Bosch eBike Systems je použiteľný pre všetky druhy elektrobicyklov od mestských, cez nákladné až po elektrické bicykle. Možno krútite hlavou a vravíte si, že to nie je nič pre vás. Vo svojom aute ABS bezpochyby určite máte, tak prečo ho nemať na eBiku?Technika brzdenia je dôležitým základom bezpečnosti jazdy na cestách i na trailoch. Skúsený jazdec si obvykle poradí s väčšinou situácií, dokáže vyhodnotiť terén, podmienky, povrch a ďalšie faktory. Aj tak sa ale môže stať, že sa mu nepodarí vyhodnotiť okolnosti správne.Väčšie riziko vzniká u menej skúsených jazdcov, ktorí sa boja používať prednú brzdu a nenechajú si vysvetliť, že účinnosť tej zadnej je podstatne nižšia. So systémom ABS od Bosch sa pritom nebudú báť šmyku, ale ani situácie, kedy sa vplyvom prudkého brzdenia zdvihne zadné koleso, prípadne rovno preletí cez riadidlá. Vďaka ABS od Bosch eBike Systems jazdec docieli kombinácie viacerých faktorov pre rýchle a bezpečné zabrzdenie elektrobicykla: brzdy majú okamžitú odozvu, ihneď dochádza k zníženiu rýchlosti, ale sila brzdenia je prispôsobená povrchu, elektorbicykel zostáva stabilný a nedochádza ani k zdvihnutiu zadného kolesa v dôsledku presunu ťažiska pred predné koleso.Systém ako taký funguje podobne ako u áut, alebo skôr u motoriek. Na brzdových kotúčoch sú prídavné disky s pravidelnými otvormi, ktoré slúžia ako vodítko pre snímač otáčok. Riadiaca jednotka priebežne vyhodnocuje všetky dôležité parametre, ako sú otáčky kolesa, porovnanie rýchlosti otáčania predného a zadného, náklon, rýchlosť, sila brzdenia a ďalšie. V prípade, že cyklista siahne po brzdovej páčke príliš silno a hrozilo by zablokovanie kolesa, systém automatiky zníži tlak v brzdovom okruhu. Tým sa predíde šmyku aj letu cez riadidlá.Informačný servis