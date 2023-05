Na trhu jazdeniek pribudli kabriolety. Zákazníci ich chcú aj napriek vyšším cenám

26.5.2023 (SITA.sk) -"Kabriolety sú síce úplne minoritnou súčasťou našej ponuky, aj tak si ich ale ročne kúpi viac ako 150 zákazníkov. Najmä s príchodom prvých teplých dní sa dopyt po nich každoročne zvyšuje a ľudia začnú premýšľať o tom, ako si spríjemniť život. Niekto si kúpi motorku a niekto zase kabriolet. Ceny jazdených áut a motoriek sú dnes na podobnej úrovni. Ojazdený kabriolet si dnes zaobstaráte už od sumy okolo 2 tisíc eur," hovorí Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO a Mototechna v Slovenskej republike. "Mnoho zákazníkov si zároveň auto so sťahovacou strechou zaobstará len na jednu sezónu a na ďalší rok skúsi zase niečo nové," dodáva Petr Vaněček.Ojazdené kabriolety sú všeobecne staršie než bežné ojazdené autá na tuzemskom trhu. Ich stredná hodnota veku sa pohybuje okolo pätnástich rokov, pritom majú ale nižší kilometrový nájazd. Ten sa pohybuje pod hranicou 150 000 kilometrov, oproti 160 tisícom, ako je to pri bežných ojazdených autách "Je to dané najmä tým, že kabriolety sú sezónnou záležitosťou. Aj keď dnes zoženiete mnoho modelov s pevnou skladacou strechou, ich majitelia ich spravidla nevyužívajú celoročne," komentuje Petr Vaněček.Najčastejšie ponúkaným vozidlom so sťahovacou strechou bolo v tomto roku BMW radu 3 s mediánovou cenou 8 000 eur, strednou hodnotou veku 16 rokov a najazdenými 197 000 kilometrami. Nasledovali Volkswagen Golf, Mercedes SLK, Volkswagen Eos a nízkorozpočtový Renault Megane. Jeho mediánová cena bola 3 250 eur a vek 16,3 roka. Najdrahším kabrioletom, ktorý sa v slovenskej inzercii medzi januárom a májom tohto roku objavil, bol zánovný model Aston Martin DB11 s cenovkou 208 618 eur. Nasledovalo štvorročné Lamborghini Huracan za 188 900 eur a potom trojročné Lamborghini Murcielago za 183 900 eur.Informačný servis