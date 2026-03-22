Nedeľa 22.3.2026
Meniny má Beňadik
22. marca 2026
22.3.2026 (SITA.sk) - Absolútnou víťazkou ankety Športová osobnosť Košíc (ŠOK) 2025 sa stala vodná slalomárka Zuzana Paňková. Ako mesto informovalo, vyhlasovanie laureátov a laureátok ankety sa konalo v piatok 20. marca, v košickej Kunsthalle. Za víťazku ocenenie prevzala jej mama Eva, keďže samotná laureátka momentálne trénuje v zahraničí.
„Porota ocenila najmä Zuzanine mimoriadne výsledky z uplynulej sezóny, keď k štvrtému miestu z olympiády v Paríži pridala európsky bronz a tituly z majstrovstiev sveta do 23 rokov,” informovala samospráva. Doplnila, že v rámci galavečera boli ocenené aj legendy.
„Do Siene slávy košického športu slávnostne vstúpili hokejový brankár Jaromír Dragan, tréner Milan Čížek a horolezec Arno Puškáš, pričom špeciálnu cenu získal aj futbalový majster Európy Jozef Móder,” priblížilo mesto. V ankete fungujúcej od roku 2008 si ocenenia odnieslo 19 laureátov, a to v kategóriách ako TOP 10, Nádej, Masters, Kolektív, Legenda, Nádej či Hendikepovaný športovec.
V kategórii TOP boli ocenené kickboxerky Lucia Cmárová, Cintia Czégényová a Alexandra Filipová, taktiež futbalisti Dávid Gallovič a Albert Rusnák, či hokejista Michal Chovan. Rovnako si v nej ocenenie odniesol aj vodnopólista Boris Juhász, basketbalista Adam Monček, futsalista Peter Terpaj i spomínaná Paňková.
V kategórii Legenda boli ocenení kulturista Milan Čížek, hokejista Jaromír Dragan aj horolezec Arno Puškáš, osobitné ocenenie bolo udelené futbalistovi Jozefovi Móderovi. V kategórii Nádej získal ocenenie Richard Hanušovský, ktorý sa venuje taekwondu, hokejista Michal Liščinský aj zápasník Anton Vyhivskyj. Kategóriu Masters ovládol karatista Rudolf Vancák, ako Športový kolektív ocenili hokejový klub HC Košice. Laureátom v kategórii Hendikepovaný športovec sa stal Richard Holenda, ktorý sa venuje paraatletike.
Zdroj: SITA.sk - Absolútnou víťazkou ankety Športová osobnosť Košíc 2025 je vodná slalomárka Zuzana Paňková – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Sieň slávy košického športu
Ocenení športovci
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Kuba sa snaží obnoviť dodávky elektriny po novom výpadku prúdu, krajina čelí vážnym problémom
Kuba sa snaží obnoviť dodávky elektriny po novom výpadku prúdu, krajina čelí vážnym problémom