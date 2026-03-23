Pondelok 23.3.2026
Meniny má Adrián
Včera Archív správ Nastavenia
23. marca 2026
Slovenské atlétky skončili vo finále štafety 4x400 m šieste
Slovensko dokázalo ženskú štafetu na halových MS obsadiť premiérovo a už postup do finále bol prekvapením.
Slovenské atlétky obsadili vo finále štafety 4x400 m na halových MS v poľskej Toruni 6. miesto časom 3:32,77 min. Kvarteto Daniela Ledecká, Viktória Korbová, Martina Segečová a Emma Zapletalová delilo od stupňov víťazov 6,73 s. Na trati 60 m prek. zažiarila v nedeľu Bahamčanka Devynne Charltonová, keď vyrovnala vlastný svetový rekord časom 7,65 a na podujatí triumfovala tretíkrát v sérii.
Slovensko dokázalo ženskú štafetu na halových MS obsadiť premiérovo a už postup do finále bol prekvapením. Slovenky dokázali v rozbehoch zlepšiť národný rekord na 3:29,87. Vo finále Ledecká na prvom úseku bojovala o 5. priečku s Britkou Tess McHughovou, no odovzdala tesne šiesta. Zvyšné štyri štafety rýchlo získali na súperky náskok. Od druhého úseku už slovenské atlétky nestačili ani Britkám a odstup na záverečnom úseku neznížila Zapletalová ako najsilnejší článok štafety, keďže jej súperkou bola svetová rekordérka v hale na osemstovke Keely Hodgkinsonová. Zvíťazili Američanky v zložení Bailey Learová, Rosey Effiongová, Paris Peoplesová a Shamier Littleová v čase 3:25,81. Druhé skončili Holanďanky za 3:26,00, tretie Španielky výkonom 3:26,04.
Štafeta tak vyrovnala druhé najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii šampionátov. Lepší bol iba trojskokan Dmitrij Vaľukevič, na šampionáte vo Valencii 2008 obsadil 5. priečku. Šiestu pozíciu obsadili v minulosti aj Dana Velďáková v trojskoku (2010), Iveta Putalová na 400 m (2016) a Ján Volko na 60 m (2018). „Je super, že sme boli vo finále. Nepredviedli sme už taký výkon ako v semifinále, ale dali sme do toho všetko, bojovali sme. Veríme, že sa budeme zlepšovať a o pár rokov bojovať o popredné pozície,“ povedala pre SAZ Zapletalová. „Nabrali sme tu neuveriteľné skúsenosti. Už byť tu bola pocta. V rozbehoch bol z toho národný rekord, z čoho sa veľmi tešíme,“ uviedla Korbová, ktorá sa na šampionáte predstavila aj na šesťdesiatke.
Tridsaťročná Charltonová potvrdila, že prekážkarská šesťdesiatka je jej špecialitou. Zlato na podujatí na tejto trati získala aj pred rokom v Nan-ťingu a pred dvoma v Glasgowe, navyše ešte v roku 2022 v Belehrade vybojovala striebro. V prebiehajúcej sezóne držala najlepší svetový výkon, keď práve v Toruni vo februári na mítingu zabehla 7,77 a na rovnakom mieste už na šampionáte tento čas v semifinále vylepšila na 7,74. Prvý svetový rekord dosiahla práve na halových MS pred dvoma rokmi v Glasgowe.
Britka Keely Hodgkinsonová po 27 rokoch prekonala rekord šampionátu v behu na 800 metrov, keď triumfovala výkonom 1:55,30 min. Hodgkinsonová v tejto sezóne 19. februára vytvorila na osemstovke nový svetový rekord 1:54,87 na mítingu v Lievine a jej útok na rekord šampionátu 1:56,90 Češky Ludmily Formanovej sa tak očakával. Britka nesklamala, keď sa od súperiek odpútala zhruba na méte 500 m a finišovala do cieľa osamotene. V disciplíne, v ktorej obsadila konečnú 9. priečku slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová, získala striebro vo švajčiarskom rekorde 1:56,64 Audrey Werrová a bronz Američanka Addison Wileyová za 1:58,36.
Najlepší výkon histórie šampionátov predviedli aj Američania v štafete 4x400 m. Tím v zložení Justin Robinson, Chris Robinson, Demarius Smith a Khaleb McRae časom 3:01,52 min vzal najlepší výkon podujatia domácim Poliakom, ktorí v Birminghame 2018 bežali 3:01,77.
V behu na 1500 metrov žien zvíťazila Britka Georgia Hunterová Bellová vo svetovom výkone roka 3:58,53 min. V diaľke prekvapujúco triumfoval Portugalčan Gerson Balde, ktorý sa posledným pokusom posunul z 5. priečky do čela vo svetovom maxime 846 cm. Najlepší výkon sezóny na svete predviedla aj Holanďanka Sofie Dokterová v päťboji, keď získala 4888 bodov.
Tomas Walsh získal na halových MS štvrtý titul v guli, keď v záverečnej sérii 21,82. Tridsaťštyriročný Novozélanďan sa dostal do čela súťaže až piatym pokusom výkonom 21,66 m. Dovtedy viedol Američan Jordan Geist, ktorý sa však už po prvom hode s hodnotou 21,49 zlepšiť nedokázal. Walsh triumfoval na podujatí už v rokoch 2016, 2018 a 2025 a v zbierke má aj striebro a dva bronzy. Na stupňoch víťazov nechýbal na uplynulých siedmich šampionátoch ani raz. „Celá moja kariéra odštartovala v Poľsku bronzom na halových MS v Sopote v roku 2014. Ak by ste mi vtedy povedali, že získam cenný kov na každej ďalšej edícii šampionátu až po dnešok, tak to by bol podľa mňa iba sen. Je to skvelý pocit, že dokážem stále súperiť s mladšími chalanmi,“ tešil sa podľa AFP Walsh.
V diaľke triumfovala líderka tohtoročných tabuliek Agate De Sousová z Portugalska. V piatej sérii skočila 692 cm. V ženskej žrdi sa rozdalo päť medailí. Zlatú Britku Molly Cauderyovú (485 cm) doplnili na pódiu strieborná Slovinka Tina Šutejová (480) a bronzové Švajčiarka Angelica Moserová, Češka Amálie Švábiková a Novozélanďanka Imogen Ayrisová (všetky 470).
Halové MS v atletike v poľskej Toruni - finálové výsledky:
Muži
800 m: 1. Cooper Lutkenhaus (USA) 1:44,24 min, 2. Eliott Crestan (Belg.) 1:44,38, 3. Mohamed Attaoui (Šp.) 1:44,66, 4. Peter Bol (Austr.) 1:45,14 - kontinentálny rekord, 5. Marino Bloudek (Chorv.) 1:45,31, 6. Allon Tacunami Clay (Jap.) 1:45,42
1500 m: 1. Mariano Garcia (Šp.) 3:39,63 min, 2. Isaac Nader (Portug.) 3:40,06, 3. Adam Spencer (Austr.) 3:40,26, 4. Samuel Pihlström (Švéd.) 3:40,59, 5. Samuel Chapple (Hol.), 6. Nathan Green (USA) 3:40,78
štafeta 4x400 m: 1. USA (Justin Robinson, Chris Robinson, Demarius Smith, Khaleb McRae) 3:01,52 min - rekord šampionátu, 2. Belgicko (Jonathan Sacoor, Christian Iguacel, Julien Watrin, Alexander Doom) 3:03,29, 3. Jamajka (Reheem Hayles, Delano Kennedy, Tyrice Taylor, Kimar Farquharson) 3:05,99, 4. Holandsko 3:06,05, 5. Portugalsko 3:08,34, 6. Maďarsko 3:09,51
diaľka: 1. Gerson Balde (Portug.) 846 cm - svetový výkon roka, 2. Mattia Furlani (Tal.) 839, 3. Božidar Sarabojukov (Bulh.) 8,31, 4. Jorge A. Hodelín (Kuba) 826, 5. Jeremiah Davis (USA) 821, 6. Miltiadis Tentoglu (Gréc.) 819
guľa: 1. Tomas Walsh (N. Zél.) 21,82 m, 2. Jordan Geist (USA) 21,64, 3. Roger Steen (obaja USA) 21,49, 4. Scott Lincoln (V. Brit.) 21,13, 5. Wictor Petersson (Švéd.) 21,12, 6. Josh Awotunde (USA) 20,96
Ženy
800 m: 1. Keely Hodgkinsonová (V. Brit.) 1:55,30 min - rekord šampionátu, 2. Audrey Werrová (Švajč.) 1:56,64, 3. Addison Wileyová (USA) 1:58,36, 4. Nigist Getachewová (Et.) 1:59,73, 5. Hayley Kitchingová (Austr.) 2:00,50, 6. Clara Libermanová (Fr.) 2:03,30
1500 m: 1. Georgia Hunterová Bellová (V. Brit.) 3:58,53 min - svetový výkon roka, 2. Jessica Hullová (Austr.) 3:59,45 - kontinentálny rekord, 3. Nikki Hiltzová (USA) 3:59,68, 4. Agathe Guillemotová (Fr.) 3:59,71, 5. Birke Haylomová (Et.) 4:01,34, 6. Klaudia Kazimierska (Poľ.) 4:02,80
60 m prek.: 1. Devynne Charltonová (Bah.) 7,65 s - vyrovnaný svetový rekord, 2. Nadine Visserová (Hol.) 7,73, 3. Pia Skrzyszowská (Poľ.) 7,73, 4. Ditaji Kambundjiová (Švajč.) 7,75, 5. Megan Simmondsová (Jam.) 7,82, 6. Alia Armstrongová (USA) 7,85
štafeta 4x400 m: 1. USA (Bailey Learová, Rosey Effiongová, Paris Peoplesová, Shamier Littleová) 3:25,81, 2. Holandsko (Lieke Klaverová, Myrte van der Schootová, Nina Frankeová, Eveline Saalbergová) 3:26,00, 3. Španielsko (Paula Sevillová, Ana Prietová, Rocio Arroyová, Blanca Hervasová) 3:26,04, 4. Poľsko 3:26,17, 5. Veľká Británia 3:28,09, 6. SLOVENSKO (Daniela LEDECKÁ, Viktória KORBOVÁ, Martina SEGEČOVÁ, Emma ZAPLETALOVÁ) 3:32,77
diaľka: 1. Agate De Sousová (Portug.) 692 cm, 2. Larissa Iapichinová (Tal.) 6,87, 3. Natalia Linaresová (Kol.) 6,80, 4. Khaddi Sagniová (Švéd.) 6,78, 5. Nia Robinsonová (Jam.) 6,75, 6. Ramona Vermanová (Rum.) 6,72
žrď: 1. Molly Cauderyová (V. Brit.) 485 cm, 2. Tina Šutejová (Slovin.) 480, 3. Angelica Moserová (Švajč.), Amálie Švábiková (ČR) a Imogen Ayrisová (N. Zél.) všetky 470, 6. Eliza McCartneyová (N. Zél.) 470
päťboj: 1. Sofie Dokterová (Hol.) 4888 b. - svetový výkon roka, 2. Anna Hallová (USA) 4860, 3. Kate O'Connorová (Ír.) 4839, 4. Adrianna Suleková-Schubertová (Poľ.) 4638, 5. Szabina Szücsová (Maď.) 4618, 6. Paulina Ligarská (Poľ.) 4557
