Absolventi škôl môžu využiť podporu úradov práce, pomôžu im pri hľadaní zamestnania či rozbehnutí podnikania

10.6.2025 (SITA.sk) - Prví tohtoroční absolventi stredných a vysokých škôl už vstupujú na pracovný trh Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené podporiť ich pri uplatnení sa v zamestnaní. Okrem širokej ponuky pracovných miest a odborného poradenstva môžu absolventom finančne asistovať pri získaní praxe, rozbehnutí podnikania či doplnení vzdelania.Pre využitie služieb úradov je potrebné, aby sa absolventi evidovali ako uchádzači o zamestnanie. Žiadosť môžu podať osobne na ktoromkoľvek úrade práce alebo online cez portál slovensko.sk.Pracovné ponuky nájdu na portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk, kde majú evidovaní uchádzači automaticky vytvorený profil. "Výhodou profilu je, že sa vďaka nemu môžu o uchádzačovi jednoducho dozvedieť aj zamestnávatelia," uvádza sa v informácii úradu práce.Úrady ponúkajú aj odborné poradenské služby zamerané na zisťovanie osobnostných predpokladov a kompetencií uchádzača. Absolventi sa môžu zapojiť do národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti, ktorý im pomôže vytvoriť individuálny plán a zvýšiť konkurencieschopnosť na trhu práce.Dôležitou otázkou je aj zdravotné poistenie. Ak absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie do 10 dní od štátnej skúšky, štát za neho uhradí zdravotné poistenie. U absolventov stredných škôl platí, že sú považovaní za nezaopatrené deti do 31. augusta, pričom rodič má nárok na prídavok na dieťa do tohto dátumu.V rámci národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť môžu absolventi, ktorí sú evidovaní aspoň mesiac, žiadať o príspevok na prax vo výške životného minima na 3 až 6 mesiacov. Projekt ponúka aj príspevok na mentorované zapracovanie a finančnú podporu pre tých, ktorí sa rozhodnú podnikať – až do výšky 8 084 eur.Ak si absolventi potrebujú doplniť vzdelanie, môžu využiť národný projekt Zručnosti pre trh práce, ktorý umožňuje absolvovať kurz podľa vlastného výberu. Úrady práce uhradia vzdelávacie kurzy v plnej výške a znevýhodneným uchádzačom prispejú aj na súvisiace výdavky. Všetky tieto projekty sú realizované vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko