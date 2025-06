Slovenská pošta predstavila plán transformácie svojich služieb, cieľom je modernizácia aj ozdravenie spoločnosti – VIDEO

Cieľom transformácie je udržať rovnaký počet pobočiek

10.6.2025 (SITA.sk) - Slovenská pošta predstavila plán transformácie svojich služieb. Jeho cieľom je ozdravenie spoločnosti, zvýšenie dostupnosti a efektívnosti poštových služieb, modernizácia procesov a posilnenie finančnej stability spoločnosti.Proces transformácie by mal byť ukončený do roku 2028 a stojí na troch pilieroch – optimalizácii siete, zefektívňovaní procesov a investíciách do technológii a inovácii. Mal by byť ukončený do roku 2028.Zástupcovia Slovenskej pošty na utorkovej tlačovej konferencii uviedli, že spoločnosť má najhustejšiu pobočkovú sieť v Európe. Z celkového počtu 1 365 pôšt je však až 840 jednopriehradkových, s obmedzenými otváracími hodinami a viac ako tisíc predstavuje ekonomicky stratové pobočky.V dôsledku rozvoja digitalizácie a zmeny zákazníckeho správania zaznamenala Slovenská pošta za posledných päť rokov pokles návštevnosti pobočiek o 30 percent a pokles listových zásielok o takmer 70 percent za 19 rokov.Počet podaných balíkov sa počas obdobia pandémie síce viac ako zdvojnásobil, aktuálne však služba stagnuje. Prevádzkové a personálne náklady tak dlhodobo predbiehajú príjmy. Výsledkom je kumulovaná strata, ktorá môže ohroziť ďalšie fungovanie Slovenskej pošty a je možné jo zvrátiť iba transformáciou spoločnosti, ktorou už prechádzajú aj ostatné európske krajiny.„Transformácia nie je hromadné zatváranie pobočiek, ani hromadné prepúšťanie. Je to zmena starého, dnes už nefunkčného a extrémne nákladného modelu pošty na nový, ktorý bude bližšie k ľuďom a konečne začne vytvárať zisk," priblížil generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka s tým, že cieľom transformácie je udržať rovnaký počet pobočiek, avšak časť z nich transformovať a prevádzkovať prostredníctvom franšíz.„Zároveň budeme rozširovať počet alternatívnych poštových bodov, napríklad aj cez samoobslužné boxy, aby mali zákazníci služby dostupné 24/7. V tomto roku plánujeme zatvoriť 26 prevádzok v krajských mestách, následne sa chceme zaoberať okresnými mestami a popritom budeme riešiť franšízové prevádzky na vidieku," poznamenal ďalej Kupka. Celý proces transformácie bude podľa neho trvať tri roky s minimálnym dopadom na zamestnanosť.Prvým pilierom transformácie je konsolidácia hustej a neefektívnej pobočkovej siete. V krajských a okresných mestách bude prevádzka najmenej vyťažených pobočiek presunutá na nástupnícke pošty, ktoré sa posilnia. Tie budú mať dlhšie otváracie hodiny a takú obsadenosť priehradiek, aby boli zákazníci vždy plynule obslúžení. Vidiecke pošty, ktoré sú už dnes ekonomicky neudržateľné z dôvodu nízkej návštevnosti, sa pretransformujú na franšízy.„Vďaka partnerstvám so samosprávami a podnikateľmi dokážeme vytvoriť ešte viac miest, kde si ľudia vybavia svoje poštové záležitosti pohodlne, rýchlo a bez čakania," skonštatovala riaditeľka obchodu a podpredsedníčka predstavenstva Slovenskej pošty Melinda Burdanová s tým, že pošta bude flexibilnejšia, dostupnejšia a lepšie prispôsobená skutočným potrebám občanov. So samosprávami, budeme zdieľať náklady na ich prevádzku a rovnako tak aj príjmy z poskytovania poštových služieb.Tento model už úspešne funguje v okolitých krajinách – v Rakúsku je už viac ako 70 percent pobočiek prevádzkovaných franšízovými partnermi, v Nemecku takmer všetky a franšízy pribúdajú aj v Česku. Cieľom Slovenskej pošty je do roku 2028 mať 400 vlastných a 1 000 franšízových pobočiek.Druhým pilierom transformácie je optimalizácia a modernizácia prevádzky a procesov. S tým súvisí napríklad zjednodušenie produktového portfólia a zmena frekvencie doručovania po vzore okolitých krajín. Transformácia starého modelu fungovania pošty zahŕňa aj zavedenie zmiešaného doručovania, využívanie samoobslužných kioskov, rozšírenie siete BalíkoBOXov cez partnerské samoobslužné zariadenia.„Cieľom tiež je, aby boli služby štátu dostupné na každej jednej pošte, a to už do konca tohto roka. Dnes ich ponúkame len na 580 miestach. Postupne ich plánujeme rozšíriť o ďalšie, aby sa z pošty stalo najdostupnejšie klientske centrum na Slovensku," dodala Burdanová. Tretím pilierom sú investície do inovácií a digitalizácie tak, aby sa zo Slovenskej pošty stala moderná firma.Základom transformácie a kľúčom k zlepšeniu služieb a spokojnosti zákazníkov sú zamestnanci. Transformácia Slovenskej pošty sa preto začala už minulý rok práve ich preškolením. Viac ako 6 400 doručovateľov a priehradkových zamestnancov absolvovalo 20 seminárov a 48 tréningov manažérskych a predajných zručností s cieľom zjednotiť systém práce, ktorý prinesie rovnaké možnosti, kvalitu a informácie o našich produktoch a službách každému klientovi.„Tento krok priniesol prvé merateľné výsledky v podobe medziročného rastu predaja poštových služieb s vyššou pridanou hodnotou pre klienta, medziročný rast doplnkových produktov a služieb," doplnila Burdanová. Súčasťou transformácie bude aj vznik nových pracovných miest. Najmä doručovateľské služby, logistika a balíkové služby čaká rast a posilňovanie. Zamestnanci pobočiek, ktorých prevádzka bude ukončená, budú mať možnosť presunúť sa na inú pobočku alebo pracovnú pozíciu.„Všetky opatrenia v rámci transformácie majú do roku 2028 zabezpečiť Slovenskej pošte ziskovosť a následne finančnú udržateľnosť na ďalšie obdobie. Pošta je a bude najdostupnejšou inštitúciou, ktorá na základe licencie doručuje a bude doručovať každý jeden deň do každej jednej obce na Slovensku. Transformácia je naša šanca urobiť z pošty spoločnosť, ktorú budú mať ľudia radi," uzatvára Kupka.