Absolventi VŠ sa môžu zamestnať v štátnej správe a nabrať skúsenosti

Bratislava 30. decembra (TASR) - Absolventi vysokých škôl (VŠ) môžu získať zamestnanie v štátnej správe, Úrad vlády (ÚV) SR opäť vyhlásil prvú časť hromadného výberového konania (HVK). Absolventom chce ponúknuť príležitosť nájsť si zamestnanie a získať pracovné skúsenosti. Prihlásiť sa môžu do 31. januára 2020. Informoval o tom tlačový odbor ÚV SR.HVK podľa slov úradu pozostáva z dvoch samostatných častí a vyhlasuje sa na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vhodných pre absolventov. Do prvej časti výberového konania sa môžu prihlásiť len absolventi, ktorí majú ku dňu prihlásenia sa menej ako 30 rokov a ukončili vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa najneskôr pred dvoma rokmi.Prihlásiť sa môžu v listinnej podobe, napríklad podaním žiadosti o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokumentmi na podateľňu ÚV. Rovnako sa môžu prihlásiť elektronicky na portáli open.slovensko.sk cez modul výberové konania. Úrad upozornil na výhody elektronického prihlásenia sa. Tí, ktorí ho využijú a zvolia si doručovanie písomností emailom, dostanú po zaradení do registra úspešných absolventov automaticky oznámenie o vyhlásení druhej časti HVK.vysvetlil úrad.Priblížil, že v prvej časti HVK sa preverujú všeobecné vedomosti, napríklad o ústavnom zriadení SR, organizácii ústrednej štátnej správy, štátnej službe, ale aj znalosť štátneho jazyka písomným testom.vysvetlil úrad.Úspešní uchádzači budú na dva roky zaradení do registra úspešných absolventov a môžu sa hlásiť na druhú časť, ktorú už vyhlasuje konkrétny služobný úrad, napríklad ministerstvo.