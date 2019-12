Bratislava: Na oslavu Nového roka vypravia nočné električky

Na snímke električky na zmodernizovanom úseku električkovej trate v Karlovej Vsi, 19. decembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) – Na silvestrovskú noc a oslavy Nového roka (31.12. – 1.1.) vypraví Dopravný podnik Bratislava (DPB) do centra hlavného mesta desiatky posilových vozidiel, ktoré budú jazdiť celú noc do všetkých častí Bratislavy. Mesto i dopravca tak chcú motivovať ľudí, ktorí sa osláv plánujú zúčastniť v centre Bratislavy, aby na prepravu zvolili skôr MHD ako osobné auto.Nočné električky do centra Bratislavy budú premávať po celú noc. V utorok (31. 12.) večer budú jazdiť každých sedem až osem minút, do stredy 02.30 h rána (1.1.) každých 15 minút a od 02.30 h každých 30 minút. Linka 3 bude jazdiť trasou Rača - Kamenné námestie – Petržalka, linka 4 trasou Karlova Ves - Kamenné námestie – Železničná stanica (ŽST) Nové Mesto a linka 9 trasou Karlova Ves – Obchodná ulica – Ružinov.t," spresnil dopravca. Nočné linky N21, N29, N31, N33, N34, N37, N44, N47, N53, N55, N61, N70, N74 a N80 budú jazdiť celú noc v posilnenom intervale 30 minút.Oslavy Nového roka od 20.00 (31.12.) do 02.00 h (1.1.) si vyžiadajú uzavretie nábrežia a presmerovanie vybraných liniek na odklonové trasy. Električky linky 1 budú premávať po trase Hlavná stanica - Blumentál - Špitálska - Námestie SNP - Obchodná - Hlavná stanica. Električky linky 4 budú jazdiť po trase Karlova Ves - tunel - Námestie SNP - Špitálska - Trnavské mýto - ŽST Nové Mesto / Zlaté Piesky. Autobus 29 bude premávať po skrátenej trase Devínska Nová Ves - Devín - Lafranconi - Most SNP. Autobus 50 bude v smere k OD Slimák premávať medzi zastávkami Aupark a Twin City odklonom cez Most Apollo. Autobus 70 bude premávať po skrátenej trase ŽST Podunajské Biskupice - Malá scéna / Nové SND. Autobus N33 bude medzi zastávkami Most SNP a Twin City obojsmerne jazdiť obchádzkou cez Petržalku. Autobusy 29 a N33 budú pod Mostom SNP zastavovať priamo na termináli. Teda na iných zastávkach než obvykle." spresnil DPB. Všetky informácie o posilových spojoch a organizácii MHD počas Silvestra a Nového roka nájdu cestujúci na webe DPB či na webe Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji. V nočných spojoch budú platiť bežné lístky na MHD i električenky bez akéhokoľvek príplatku.