Absurdnosť, neurčitosť a nedokázateľnosť. Žilinka zhodnotil trestný čin šírenia nepravdivej informácie

Novela išla na pripomienkovanie

Trestné bude aj podnecovanie nenávisti

3.12.2021 (Webnoviny.sk) - Nová skutková podstata trestného činu šírenia nepravdivej informácie je podľa generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku odborne nenáležitá a neadekvátna voči súčasnému stavu spoločnosti.Dôvodom je jej „absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov“. Zhodnotil to vo svojom profile na sociálnej sieti.Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (nom. SaS) informovala v stredu 1. decembra, že šírenie nepravdivej informácie bude po novelizácii Trestného zákona trestným činom. Novelu rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.Pokiaľ ide o šírenie dezinformácií, podľa Kolíkovej vyrobenie alebo rozšírenie nepravdivej informácie, ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň u časti obyvateľstva, ohroziť životy a zdravie alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri rozhodovaní o závažných otázkach, môže byť potrestané jedným až piatimi rokmi väzenia.V prípade, že má páchateľ osobitný motív, napríklad získať majetkový prospech, trest je tri až osem rokov a v prípade núdzového stavu štyri až desať rokov.Trestným činom by malo byť aj podnecovanie nenávisti, napríklad pre výkon konkrétneho povolania.„Kto podnecuje proti inému pre výkon jeho zamestnania, povolania, funkcie, pre dodržiavanie opatrení uložených na zabránenie šírenia nákazlivej choroby, spôsobom, ktorý vyvoláva u časti obyvateľstva nenávisť vzbudzujúcu dôvodnú obavu o život a zdravie, v takom prípade sa bavíme o naplnení tejto skutkovej podstaty,“ povedala Kolíková s tým, že trest v takomto prípade bude predstavovať až dva roky väzenia a v prípade núdzového stavu tri až osem rokov.