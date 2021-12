Rozprávkové Vianoce v Auparku Bratislava v znamení Luskáčika

Mikulášsky pozdrav z Auparku

Luskáčik nielen na Instagrame

Nákupný poradca uľahčí rozhodovanie

Adventný kalendár plný prekvapení

Darčeková karta, ktorá plní všetky želania

3.12.2021 (Webnoviny.sk) -Prvý adventný týždeň sa v petržalskom centre nezaobíde bez Mikuláša. Aj napriek náročným dňom, ktoré aktuálne zažívame, nezabudol na rodičov a ich najmenších. Spolu so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertom, im popraje aj tento rok krásne sviatky. Avšak, vypočuť si jeho želanie bude tentokrát možné priamo z pohodlia domova, a to na Youtube kanáli Aupark Bratislava. Video bude sprístupnené 5 decembra, o 18:00 hod., nájdete ho TU Pre svojich zákazníkov si Aupark Bratislava pripravil originálny Mikulášsky Drive-in v podzemnej garáži. Zákazníci sa v zelenej zóne pred východom z garáže môžu zastaviť na vyhradenom mieste, kde ich privíta Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Unikátnosť Mikulášskeho Drive-in podčiarknu žiarivé svetielka, príjemná hudba a vianočné dekorácie, vďaka ktorým petržalské nákupné centrum vyčaruje magický moment pre všetkých svojich zákazníkov.Tohtoročné Vianoce sa v bratislavskom Auparku nesú v znamení rozprávkyznámeho príbehu, ktorý poznáme predovšetkým vďaka slávnemu baletnému predstaveniu Luskáčik. Nákupné centrum si pre všetkých milovníkov kúzelných príbehov pripravilo originálny vianočný filter. Vtiahne vás priamo do legendárneho zimného príbehu Luskáčika, ktorý sa objaví na oboch vašich lícach. Vianočnému filtru nechýba ani padajúci roj zlatých hviezd, ako sa na skutočný rozprávkový príbeh patrí.Originálny filter, ktorý zabaví celú rodinu, nájdete na Instagrame @auparkshoppingcenter pod ikonkou filtrov alebo v galérii filtrov na Instagrame pod názvom Aupark Christmas.Luskáčik bude na návštevníkov Auparku Bratislava čakať aj pred predajňou Bershka, kde si budú môcť vytvoriť vianočnú fotografiu, a to pomocou profesionálneho statívu a osvetlenia, ktoré pre nich bude pripravené, aby si vykúzlili dokonalú fotografiu podľa vlastných predstáv.Jedným z hlavných vianočných darčekov, ktorý Aupark Bratislava prináša svojim zákazníkom, je služba v podobe nákupného poradcu. Zákazník potvrdí na webe www.nakupnyporadca.com svoj záujem o službu a vyplní formulár s otázkami (napríklad pre koho nakupuje, preferované značky a ďalšie detaily). Následne sa dohodne konzultácia s nákupným poradcom, dvorným stylistom Auparku Bratislava, Alexom Lindovom a Nikolasom Tichým. Nákupný poradca pripraví zoznam podľa želania zákazníka a spojí sa s ním prostredníctvom aplikácie Whatsapp alebo Facetime, kde mu predstaví nákupný zoznam. Práve počas lockdownu je služba nákupného poradcu mimoriadne užitočná, pretože vám poradca pomôže vybaviť napríklad aj vianočné darčeky pre vašich blízkych, nákup na narodeniny alebo pri obnove šatníka. Služba nákupného poradcu bude naďalej pokračovať aj po Vianociach a bude dostupná pre všetkých zákazníkov, ktorý sa zaregistrujú na webe.Pre všetkých svojich zákazníkov i fanúšikov, pripravil Aupark Bratislava veľkú adventnú súťaž o hodnotné výhry, ktorá sa koná na jeho Instagramovom účte. Na zapojených súťažiacich čakajú originálne darčeky každý deň, až do Vianoc. Kompletné pravidlá súťaže o atraktívne výhry nájdete uverejnené pod súťažným adventným príspevkom na účte @auparkshoppingcenter.V neposlednom rade si obľúbené nákupné centrum pripravilo pre svojich zákazníkov aj praktické potešenie v podobe darčekovej karty. Nemusíte si tak lámať hlavu s tým, čo komu venovať pod stromček. Darujte členom rodiny i priateľom originálnu darčekovú kartu, teraz v limitovanej vianočnej edícii, ktorá plní všetky nákupné želania. Zakúpiť ju môžete jednoducho, stačí si ju vyzdvihnúť na infopulte v centrálnej zóne, na prízemí Auparku Bratislava. Darčekovú kartu je možné využiť v ktoromkoľvek z obchodov Auparku Bratislava. Voliteľná je aj jej samotná výška, kartu viete venovať s kreditom v rozmedzí od 10 až po 150 €.Vianočný balík aktivít a darčekov Auparku Bratislava je tak skutočne bohatý. "Veríme, že touto cestou prinesieme našim zákazníkom radosť a rozprávkovú atmosféru aj počas tohto náročnejšieho obdobia. Okrem aktivít s motívom Luskáčika, sme si pre našich návštevníkov pripravili i ďalšie vianočné aktivity a služby, ktoré majú za cieľ priniesť im nákupný komfort, inšpirácie a pohodu počas vianočných nákupov, ako aj spríjemniť chvíle do Vianoc, na ktoré všetci už túžobne čakáme," hovorí Petra Foltýnová, marketingová manažérka Auparku Bratislava.Nájdite si čas v tomto predvianočnom zhone, urobte radosť sebe i svojim blízkym. Spríjemnite si náročné dni aktivitami a službami petržalského nákupného centra.Informačný servis