Aby nám platby kartou na dovolenke nespôsobili prievan v peňaženke

22.6.2022 (Webnoviny.sk) -Pred cestou do zahraničia je dobré mať pripravený nielen cestovateľský itinerár, ale aj informácie o cenách v danej krajine, rozpočet a aspoň nejakú hotovosť v cudzej mene. Cestovateľom to môže nielen ušetriť čas a prípadné komplikácie, ale v neposlednom rade aj peniaze. Ak cestujete do krajín mimo eurozóny, nie je vôbec jedno, či si peniaze zameníte doma, v cudzine, v zmenárni či v banke alebo si ich vyberiete na mieste z bankomatu. Ideálne je zameniť si hotovosť ešte doma. Ak si danú menu neviete zameniť na Slovensku, je dôležité si pred plánovanou cestou zistiť výšku poplatku, ktorý zaplatíte za výber z bankomatu v zahraničí. "Poplatky si určuje každá banka individuálne. Ide buď o fixnú sumu alebo o percento z vyberanej sumy. Túto informáciu si overte ešte pred odchodom do zahraničia, aby vás poplatok za výber hotovosti v zahraničí nezaskočil," radí hovorkyňa Poštovej banky Lenka Kalafut Lendacká. "Pozor aj na poplatok, ktorý si môže zaúčtovať prevádzkovateľ konkrétneho bankomatu v zahraničí, čo vaša banka ovplyvniť nevie. Bankomat vás naň upozorní ešte pred zrealizovaním výberu a peniaze si vyberiete až po potvrdení poplatku. Z toho dôvodu odporúčame využívať bankomaty tých peňažných inštitúcií, ktoré poplatok nemajú," dopĺňa Kalafut Lendacká.Našinci v zahraničí využívajú platobnú kartu aj na výber hotovosti z ATM. Všeobecne platí pravidlo, že je lepšie vybrať si jednorazovo vyššiu sumu. Pri výbere mimo krajín eurozóny treba voliť domácu menu a bez konverzie: "Ak si vyberáme peniaze z bankomatu mimo eurozóny, je možné, že nám bude ponúknutá možnosť zúčtovania transakcie dvoma spôsobmi: v mene danej krajiny bez konverzie alebo v mene mojej platobnej karty či v inej mene, napríklad v dolároch, s využitím služby DCC - Dynamic Currency Conversion. Služba DCC, inými slovami konverzia, môže byť na strane prevádzkovateľa bankomatu spoplatnená. Preto odporúčame vyberať si v zahraničí peniaze z bankomatu bez využitia služby DCC v lokálnej mene, nakoľko je to pre klienta výhodnejšie a lacnejšie," odporúča hovorkyňa Poštovej banky Lenka Kalafut Lendacká.U obchodníkov či v reštauráciách v zahraničí je najvýhodnejšie platiť kartou. V krajinách mimo eurozóny platia pri platbe kartou rovnaké zásady ako pri výbere z bankomatu. Na termináli si teda treba zvoliť platbu v domácej mene krajiny bez konverzie. "Služba DCC by nemala byť na termináli nastavená automaticky a klient by mal mať vždy možnosť voľby. Treba si však dávať pozor, lebo súhlas s využitím DCC je zvýraznený a podnecuje klienta k prijatiu ponuky," upozorňuje hovorkyňa Poštovej banky. Ak sa chystáte platiť v cudzine bezhotovostne, je rozumnépre prípad, že by ste jednu z nich stratili, zabudli PIN kód, vyčerpali denný limit či zostatok na karte alebo ju museli zablokovať.Pri bezhotovostných platbách najmä mimo Európy nezabúdajte na opatrnosť. "Napríklad v Indii alebo v Indonézii sa často vyskytuje skimming – podvodná praktika spojená s kopírovaním platobných kariet. V Číne si treba dať pozor na platby cez internet. Vyhýbajte sa nakupovaniu v podozrivých e-shopoch a obmedzte platby cez magnetický prúžok. Pri strate, krádeži či podozrení na zneužitie karty v zahraničí je potrebné okamžite kontaktovať svoju banku a požiadať o jej zablokovanieMôžete tak urobiť aj online, no nikdy sa neprihlasujte do svojho internetbankingu vo verejných wifi sieťach na letiskách, námestiach a podobne. Využite na to zabezpečenú sieť alebo vlastné mobilné dáta," zdôrazňuje Kalafut Lendacká. Svoju platobnú kartu nikdy nedávajte z ruky a pri "zlyhaných platbách" zvýšte pozornosť. Overte si, či náhodou platba nebola zrealizovaná už na prvý krát a či sedí suma, ktorú vám nanovo zadali k úhrade.Na dovolenke majú ľudia tendenciu dopriať si viac pôžitkov, výletov či zábavy. Podľa dát Poštovej banky pri cestovaní najviac míňame popri ubytovaní za jedlo (35 %) a pohonné hmoty (16 %). V najobľúbenejších prímorských krajinách - Chorvátsku, Taliansku, Grécku, Bulharsku, Španielsku a Turecku zaplatili klienti Poštovej banky minulý rok celkovo o 1,5 milióna eur viac v porovnaní s rokom 2020. Ide o 25 %-ný nárast, pričom najväčšie útraty robili našinci v Chorvátsku. A hoci je dovolenka odvodená od slov "dovoliť si", aj v tomto prípade platí, že utrácať treba s rozumom. Je totiž oveľa jednoduchšie peniaze minúť, ako ich znova nasporiť. "Aj na dovolenke by sme preto mali hospodáriť s financiami rozumne a vyvarovať sa bezhlavému míňaniu. Nezodpovedné nakladanie s peniazmi počas jedného či dvoch týždňov v zahraničí môže ohroziť ekonomickú stabilitu jednotlivca alebo rodiny. A znova sa dostať do finančnej pohody môže následne trvať aj niekoľko mesiacov," uzatvára hovorkyňa Poštovej banky Lenka Kalafut Lendacká.Informačný servis