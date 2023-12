Aby sa na Slovensku opäť oplatilo kradnúť a korumpovať, koalícia chystá podľa Grendela atentát na spravodlivosť

Aby sa na Slovensku oplatilo kradnúť

Vyvodenie hmotnej zodpovednosti voči politikom

5.12.2023 (SITA.sk) - Vládna koalícia chystá atentát na spravodlivosť. Uviedol to podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel (hnutie Slovensko) s tým, že koalícia rozpúšťa Národnú kriminálnu agentúru , idú zlikvidovať„Jediné, čomu tieto návrhy slúžia je, aby sa na Slovensku opäť oplatilo kradnúť a korumpovať a aby zamietli pod koberec tie kauzy, ktoré ešte nie sú právoplatne ukončené," vyhlásil Grendel a dodal, že koalícia odvádza pozornosť od takýchto návrhov a od podstaty svojho vládnutia napríklad schôdzou, ktorá sa uskutočnila v utorok v parlamente a týkala sa svetovej výstavy EXPO Dubaj 2020 a bývalého šéfa rezortu hospodárstva Richarda Sulíka, ktorého žiadali, aby rezortu hospodárstva zaplatil takmer 800-tisíc eur.„Poslanci, ktorí zvolali túto schôdzu, fakticky volajú po vyvodení hmotnej zodpovednosti voči bývalému ministrovi hospodárstva. Ale keď mali možnosť v parlamente opakovane hlasovať za zákon, ktorý by umožnil vyvodenie hmotnej zodpovednosti voči politikom, nikdy to neurobili," pripomenul Grendel a dodal, že tento návrh prekladajú opäť na decembrovú schôdzu parlamentu, ktorá sa začne v stredu 6. decembra.Grendel pripomenul, že sa o to pokúšali už dlhé roky, no strana Smer tento návrh nikdy nepodporila. „Napriek tomu teraz volá po vyvodzovaní hmotnej zodpovednosti voči bývalému ministrovi. Je to farizejské, ale ak to chcú robiť do budúcna, majú jedinečnú príležitosť," uzavrel Grendel.